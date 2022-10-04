荒失失在加家：還要再「移民」多一次嗎？

不經不覺間，我在Winnipeg將迎來第3個冬天，這些年間，看着不少更早移民過來的人陸續搬省，也引發了我和朋友之間不少討論。其實在籌劃移民加拿大之初，大家都有心理準備，這邊的學習進度會相比香港慢，但對於習慣了香港教育制度的港人來說，實際差距比想像中還要大。不少家長都為子女報讀一些校外「雞精班」，例如奧數、中文班等，希望提升他們日後的競爭力。

為子女前途搬省 有得有失

不過，觸發家長們考慮搬省的更重要因素，是Winnipeg的升學前景。其實這裏也有不少等同香港大專或大學的學府可以入讀，但就算能順利畢業，這裏的工作選擇也不及大城市多；加上不少知名大學都位於安大略省及魁北克省，想增加子女入讀這些知名學府的機會，在我們心目中搬省便成為一個重要的考慮。當然到孩子夠年齡入讀大學或大專時，他們理應有照顧自己的能力，要獨自在其他省上學生活，也並不是一件太困難的事，但身邊不少家長都不想與自己的子女分隔兩地，就算他們上大學是10年後才發生的事，都在此刻就為搬省做準備。

究竟搬省是否代表能為子女提供更好的升學、發展條件？本人覺得一定利多於弊，但是否一定要急於在小朋友年幼時就要搬？這一個問題我仍在思考中。讓子女提早適應另一個學習環境，或許會更快適應；但另一方面對於在加拿大生活了只有2、3年的港人來說，只能夠說是剛習慣這邊的環境，要說「完全適應」還是有點距離，而且我們不是土生土長的本地人，在其他城市下的學習環境又是否和Winnipeg不同？生活條件、物價上又是否會比現在好？眾多問題暫時也沒有答案。除非在移民初期已做好搬省的準備，否則現時有物業、有車、有工作等不同因素之下，搬省這個行為的勞師動眾程度，可說跟當初移民沒有太大差別。

旅行為名 探路為實

無論不安的因素有幾多，在過去夏天身邊仍有不少朋友以旅行為名，探路為實，尋找其他更好條件的城市。或許這個問題，並不單單是我們這班身在Winnipeg家長所要面對，其他移居英國、澳洲的港人，也許都面對相同的問題。但在我而言，要說一定會搬省，現時或許言之過早，但要做足準備找尋其他省的資料，相信還是我這個家長之後最重要的「功課」吧！

文：吳一鳴

人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第417期]