窗邊的小荳荳：間尺風波（下） 小荳荳父母被追討醫藥費

沒料到，放學的時候，女同學的家長怒氣冲冲來到校務處，說要向小荳荳的家長討回醫藥費。

「媽媽，明白你因擔心女兒有其他身體部位受傷，所以帶了女兒到私家醫院急診，並照過腦部掃描，希望向對方家長討回醫藥費，學校可以代你轉告對方家長，沒有問題的。」聽罷媽媽一連串的擔憂和抱怨，當年仍然是一名普通教師的我，心平氣和地回應着。女同學的媽媽知道她的意思我已經明白，氣也下了。道別的時候，臉部表情和身體語言都比來的時候，放鬆了許多。

接着，煩惱的事來了。該怎樣跟小荳荳的家長談這件事呢？主任說，實話實說就可以了。我深深吸了一口氣，為自己壯壯膽。接着，便撥電話到小荳荳的家。

寫慰問卡 深切反省

來聽電話的，是小荳荳的爸爸。他說，之前的事，媽媽已經跟他說了。了解到對方家長希望討回醫藥費，明天會回電學校答覆對方。第二天早上，小荳荳的爸爸來電，說希望放學後來學校商討了解事件。就這樣，放學的時候，我跟小荳荳的爸爸和媽媽見了一次面。荳爸和荳媽，語氣和態度一貫的平和。爸爸先開口說：「首先，我要為小兒引起這麼一件事件，給對方家長及老師添了麻煩，向學校說聲對不起。」媽媽接着說：「我們認為，小兒沒有先問對方，就使用別人的尺子，實在有不對的地方。因此，這幾天我們都跟他談了好幾遍，他也已深切反省，並寫了一張慰問卡，向對方慰問。」放在我前面的是一張寫得工工整整的慰問卡。一看就知道是小荳荳花了好大的勁，用心地去寫的。

「至於醫藥費的問題……」爸爸再次開口說道：「首先，我們跟小荳荳及當天在場的同學及他們的家長見過面，大概了解過當時的情况。我們所聽到的，跟校方描述的沒有兩樣。小荳荳不問自取在先，是有不對。而女同學大聲喝罵並試圖搶回，以致發生推撞，這是女同學主動作出的行動。小荳荳對於她突如其來的怒氣也被嚇倒了，繼而被推到椅上，頭和背都有撞痛了，而女同學一直是站着的，頭部並無碰到任何東西。對方家長沒有先跟我們商討，自行決定到醫院做腦掃描，過程中我們沒機會參與做決定。」爸爸徐徐道來。「小荳荳拿了她的間尺，如果她說一聲，請你把尺子歸還，小荳荳肯定會歸還的。問題是她選擇爭吵，引致小荳荳撞到了頭和背。自己的頭部在整個過程中沒有碰到過任何人或東西，卻選擇去做腦掃描。本來父母不在現場，檢查一下讓自己心安，也可以理解。但要別人來付帳，就說不過去啊！整個事件是一個連續的片段，不可以因某一刻小荳荳做錯了一步，就把所有的責任都推到他和他的家長身上。」我聽着聽着，似懂非懂地點着頭。年輕的我，這一下真的不知道該如何回應。我也不能代對方家長作任何回應。

這次由孩子間的衝突，變成家長之間的相互不滿，後來交由主任跟進了。聽說最後雙方同意接受調解，小荳荳的家長沒有賠償，女同學的家長亦沒有繼續追討。兩個孩子之間的關係倒是絲毫沒有受損。直到今天成年，還是非常要好。我們三人敘舊提起這件事，都忍不住捧腹大笑。二人對自己爸媽當年的反應，都覺得尷尬極了。

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

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[Happy PaMa 教得樂 第417期]