桌上遊戲：邊玩邊認識字形結構 桌遊爭霸學甲骨文

香港城巿大學中文及歷史學系有「在學實習」活動，讓學生利用4星期或以上時間在各機構實地工作。上學年，5名來自該學系的三年級學生，在出版社「文化工房」實習兩個月，並各自負責不同的教育項目，如「文學導賞」、「寫字會診室」等，其中學生黃境檸（Amy）便創作了一套甲骨文桌遊卡「甲骨爭霸」，讓大小朋友可透過對戰遊戲，認識和了解這種文字，並學習字形結構。

Amy一向對教育、中文甚有興趣，所以選取以甲骨文為題，創作一套桌遊卡，除了用作遊戲，也希望能作教學用途。整個製作過程並不簡單，她首先要用電腦軟件製作甲骨文字形輸入法，「先要睇教程，再去編碼，逐個字在AI描畫出來，然後匯入軟件再匯出，不斷改良」。最初Amy並非打算製作桌遊卡，而是做鎖匙扣之類的產品，「我想過做兩個甲骨文合併成一個字的匙扣，但又怕滯銷，後來才想到遊戲卡」。

合併兩張牌增加力量

「甲骨爭霸」遊戲卡設計概念參考了寵物小精靈及Monster Collection兩款集換式卡牌遊戲，一套牌共有角色（紅）、神秘角色（藍）及功能（綠）3款卡，每個角色卡都有自己的「血量」值、「攻擊力」值，並使用甲骨文的意思和特性，讓每張卡除了擁有自己的戰鬥力外，也可透過合體字，即把兩張牌合併來增加力量，如「爪」加「木」是「采」字，兩張卡合起來便可加乘血量及攻擊力。至於玩法則有點像象棋，2人對決，目標是用手上的卡打敗對方，以進入對方的「家」為勝。由於想顧及不同年齡玩家的需要，玩法設有簡易版及高階版，簡易版只需看卡上的血量及攻擊力，高階版就涉獵到合併字，變化更多。

掃二維碼看遊戲說明

除了遊戲，Amy希望卡牌亦能做到教育的功效，現時每張卡上都有一個二維碼，用電話一掃，除了看到遊戲說明，稍後更會加入甲骨文解釋功能。而卡牌的設計也甚見心意，如角色卡中與攻擊有關的字如「盾」，攻擊力值都會較高；功能卡如「取」字、「孚」（含有爪字），則取其意思，出卡時可拿走別人的卡。此套遊戲卡早前在書展推出，受到不少小朋友及教師歡迎，出版社和創作者都希望大家學中文毋須再局限於用字典，而是可在遊玩中輕鬆學習。

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甲骨爭霸桌遊

遊戲設計者：黃境檸

售價：$98/套（共39張），棋盤$30

出版社：點出版

查詢：9222 9560（WhatsApp）

文︰顏燕雯

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[Happy PaMa 教得樂 第417期]