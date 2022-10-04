家家有禮：走入將軍澳 暢遊佐賀景點

【明報專訊】隨着日本即將通關，一眾哈日族「回鄉」的日子不遠了。將軍澳PopWalk聯乘日本佐賀縣觀光連盟，舉行「PopWalk小出走‧日漫遊佐賀へようこそ」，作為大家遊日前的預熱。活動集合佐賀縣內7大旅遊熱點，包括一系列佐賀熱氣球主題場景、嬉野tea cycling休憩區、忍者主題樂園「佐賀元祖忍者村肥前夢街道」打卡點、「有田陶瓷主題公園」的西洋棋盤裝置等。其中於Ocean PopWalk戶外長廊，設置了逾4米高、仿佐賀國際熱氣球節的人氣八爪魚熱氣球，可愛又IG-able。商場中庭亦設置3個立體打卡裝置，以及邀請「佐賀熱氣球博物館」提供熱氣球的相關資訊。