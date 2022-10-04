昂首引頸 分量氣勢十足 唐三彩駱駝 工藝登峰造極

保利香港早前的10周年拍賣會錄得10億港元總成交額，當中現當代藝術板塊鋒芒畢露，Jean-Michel Basquiat的《無題》以過億港元成交，另外也有16件拍品逾千萬港元成交。拍賣行的中國古董珍玩亦一直備受市場關注，今季以中國風作主打，以兩大相關專場打頭陣，展示逾220件拍品，拍前總估價逾1億港元。

珍品反映當時社會風貌

中國古董珍玩部主管杜紀波說，今年7月舉行的10周年拍賣「花舞大唐：北美十面靈璧山居珍藏唐三彩」專場共有63件唐三彩精品，達5000萬港元成交額，成績斐然。「今次『花舞大唐：北美十面靈璧山居珍藏唐代藝術珍品』專場是第二部分，專家團隊嚴選70餘件十面靈璧山居珍藏唐代藝術珍品，以回應藏家的殷切需求。其中不乏彩繪及三彩陶俑，唐代藝術珍品的造型，切實反映當時社會的風貌和時代特徵，藝術及歷史價值極高。」

「隋唐時期，伴隨中外文化交流日益頻繁，駱駝逐漸成為藝人工匠喜愛的表現題材，這種偏好也反映在唐三彩的製作中。」他說駱駝分單、雙峰兩種。「雙峰駱駝產於中亞及我國，在東漢時期，四川漢畫像磚上已有駱駝形象表現。」他指專場中的一件唐三彩駱駝流傳有序、造型考究，體積挺拔碩大。「它直立於托板之上，昂首引頸、張嘴遠望、仰天長嘶、四肢矯健、肌肉張弛、似欲起步、栩栩如生。」杜紀波一口氣用7個四字詞形容它，可見其分量十足，充滿氣勢。「整件作品極為寫實，從造型、裝飾手法等方面分析，應為盛唐開元、天寶年間洛陽地區所產之器，製作技藝高超，雕塑手法絕妙，形體透視規範精準，體量碩大卻絲毫不變形，不失為一件寶貴珍罕的盛唐藝術傑作，傳世不可多得。」

明鈞窰花盆 釉色絢爛美麗

香港故宮文化博物館開幕後掀起一片中國藝術風，未知有否提升今季收藏家對古玩藝術的興趣？「香港故宮文化博物館展示900多件來自故宮博物院的珍貴文物，絕大部分珍藏瑰寶更是首次在香港公開亮相，有助帶動古董藝術市場氣氛，亦能提升國際藏家對本港古董拍賣市場的關注度。除了能提升古玩藝術藏家的興趣外，更能作一個宣傳及教育的角色，吸引更多本地人了解古玩藝術。」杜紀波說中國古董珍玩部向來嚴選拍品，務求為藏家帶來媲美博物館級收藏的中國古董珍玩精品，以10月秋季拍賣會為例，「中國古董珍玩」專場多件拍品可與香港故宮文化博物館「凝土為器——故宮博物院珍藏陶瓷」展館中的展品比併。

「中國古董珍玩」專場中，明初鈞窰天藍玫瑰紫釉葵花式花盆便會亮相。它早於1996年從香港蘇富比釋出，輾轉由香港重要藏家收藏，來源可考。此品造型極典麗，釉色絢爛美麗，屬鈞窰花盆佳作。鈞窰器形簡約，明晦深淺變化，在隱顯之間有不同視覺效果，令人愛不釋手。此類花盆底部一般刻有數字「一」至「十」，相信是整套器物中各品的編號。此類花盆古時已極之珍貴，至清代宮廷仍有例可見。此品底刻有「三」款識。另外，專場亦有清乾隆碧玉雕五老圖筆筒，它原為倫敦收藏家A. Knight雅藏，於1966年經倫敦佳士得釋出，來源清晰。筆筒通景雕五老飲酒作樂於山林之中的場景，呈現了五老輕鬆自然、各享其樂的情景。其雕功精細、層次繁而不亂；通景雕琢、猶如畫卷，栩栩如生呈現五老山林中、溪水旁飲酒作樂，閒情雅興的悠閒生活令人神往。

吳冠中《侗家山寨》 美學突破

除古玩外，拍賣行亦常有吳冠中的佳作，今次亮點是創作於1980年的《侗家山寨》，是吳冠中深入原始山林、結合大自然與人文風光的力作，具體呈現他風景創作的美學突破與成就。作品曾收錄於《吳冠中全集第三卷》中，畫中右側江岸的細節更罕有地以全頁篇幅呈現。畫作不單是視覺觀感的單一呈現，而是他將旅途與經歷去蕪存菁，在飽遊飫看後的體悟與感想。他以油彩為媒介，在中西美學形式的融合下，深刻呈現他對於中國山川風景的熱愛。

■預展：中國古董珍玩、璀璨珠寶及名貴鐘表、尚品手袋及潮玩、珍茗佳釀

日期：10月5至9日（上午10:00至晚上7:00）

地點：金鐘道88號太古廣場1期7樓 保利香港藝術空間

預展：現當代藝術及中國書畫

日期：10月7至9日（上午10:00至晚上7:00）

地點：金鐘道88號太古廣場1期15樓1512室

■拍賣

日期：10月10至12日

地點：金鐘道88號太古廣場1期7樓 保利香港藝術空間

文：呂一心

編輯：朱建勳

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