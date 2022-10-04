樂享街跑：正確跑姿 無痛省力

Nicole指，大眾常以為跑步的強度不高，於是隨意跟風，但對於下肢肌力不足、膝頭痛，或有舊患如椎間盤突出的人，都不適宜立即開跑，應採取快步健行方式循序漸進。

她解釋，跑步看似簡單，其實是持續反覆的動作去挑戰下肢肌耐力、肌力及核心肌群的強度。文職人員日常久坐或令腰部僵硬欠缺柔軟度，當肌力不足，加上跑姿未熟練，便容易導致受傷或痛症等。

要「無痛」享受跑步樂，Nicole提醒新手，起跑時應先端視正確跑姿，勿太追求速度。正確跑姿令跑步輕鬆省力，一旦跑姿錯誤，不單未能享受跑步的好處，反而增加運動受傷風險，得不償失。她提出正確慢跑姿勢的同時，也點出新手5個常犯錯誤：

1. 正視前方

跑步時頭部自然正直，眼望前方約20米距離；避免看着地面跑步，因往下望會導致肩頸繃緊，頭耷耷或抬頭太高，均影響人的重心，並非正確姿勢。

2. 放鬆肩膀

肩膊自然放鬆。但當雙腳無力，就會透過縮肩、擺動雙手去借力，太用力縮肩令膊頭疲累，上身僵硬，欠缺擺動，影響跑姿。

3. 手肘90度自然擺

跑步時擺手應自然放鬆為主，幫助身體平衡穩定前進，上身維持中線，毋須「左出拳右出拳」般太多扭動；上擺時拳頭不會高過下巴，至膊頭已足夠；下擺時手肘維持90度角。雙手似輕握雞蛋而非緊握。

4. 中足觸地

中足先觸地是較安全的跑姿，新手常用腳踭鋤落地，或用腳尖篤落地，均只靠一點去緩衝，難免不足，容易令膝頭或腳板受傷。建議新手採取小步幅方式跑，減輕下肢壓力，步幅太大易受傷。

5. 腹式呼吸

不論是用鼻或嘴呼吸，又或是以鼻吸、口呼，都應保持規律且足夠的呼吸量以保持耐力，可運用腹式呼吸；新手常因氣力不足，不自覺縮膊，用頸肌肉去幫助呼吸，對膊頭和頸肌肉構成壓力。