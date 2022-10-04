火速飛泰國旅遊 穿泰服黎明寺打卡 漫步天空

【泰國旅遊系列一】

久未外遊，當飛機抵達蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）時，甫離開機艙，已很想脫下口罩，感受一下期待已久的舒爽。不錯，泰國政府已解除口罩規限，無論室內、室外都毋須佩戴口罩。不過沿途所見，當地人還是很謹慎，尤其是從事服務行業者，就連烈日下賣串燒的小販，八九成人都自發戴上口罩。

疫情前大家到泰國不外乎做spa、食海鮮，難得有得飛，當然要搵新節目。經常到日本的朋友，應會試過在當地試穿和服拍照留念，但近年美少女界亦流行穿泰服拍寫真。相比和服，較少布的泰服似乎更能勾勒出女性曲線，突顯婀娜姿態，難怪成為IG新風尚。想追上潮流，可以到昭拍耶河旁的Tha Maharaj Mall 2樓，這裏有租賃泰服店子。

女裝泰服上衣分兩層，一層是素色絹布，另一層是薄薄的閃閃布，先挑好心水顏色，其間服務員會細心按你的膚色、年紀給予意見；之後搭襯一條同色直筒裙子。職員會從旁協助，將兩塊長長的絹布疊起，由胸部一直纏到肩膀，以扣針固定，要裹得嚴密而不過緊，才能穿得舒服而不走光。之後戴上腰帶、項鏈、肩鏈和耳環，再簡單整理髮型，化個淡妝，就可出發到附近大皇宮或對岸的黎明寺拍照了。

別看泰服露出大截肩背，可能因布料不透風，穿起來也蠻熱。途中，遇見不少泰服少女，在古老佛塔前徐徐走過，隨手一拍，已滿有風情。亦有男女相約前來拍攝情侶照，男裝是收腰金絲長袖衫，配束腳露小腿的及膝褲，再繫上腰帶，造型似足古代貴族。兩人帶上腳架在金碧輝煌的飛簷前手牽手自拍留影，單是這份甜蜜的經歷，已是無價。聞說店子不易預約，出發前記得盡早透過IG預約。

Sense Of Thai（泰服租賃）

地址：2F Tha Maharaj Mall, 11/1 Maharaj Rd, Borom Maha Ratchawang, Phra Nakhon, Bangkok 10200（距大皇宮約300米）

註：1. 建議透過Instagram（IG@sense_of_thai）預約，男裝價錢$124至$165/日，女裝$124至$186/日，包飾物及手袋，不包化妝及攝影

2. 大皇宮有衣著限制，如欲前往拍照，建議挑選長袖泰服

新酒店「大樹」下歎仙氣下午茶

曼谷是一個為自己充電的地方，行程不宜太趕，起牀逛逛商場，再做spa，然後精神煥發歎個下午茶就最好不過。百貨公司林立的Chit Lom區，有一間在疫情期間開張的新酒店Sindhorn Kempinski，大堂設計非常特別。有一個拱形的天花，樓底極高，很有氣派，座位闊落，四周種滿植物，綠意盎然，絕對是歎茶好地方。

酒店不時推出新款下午茶，到訪當日就有大樹tea set。以樹木造型上枱，比傳統3層架有趣，10多款鹹、甜美點整齊放在樹腳，部分掛在樹上，非常吸睛。請準備好相機！服務員還會在「樹底」加入乾冰和熱水，釋出「仙氣」。三文魚脆筒、咖喱雞肉小漢堡、檸檬貝殼蛋糕……全都精美可口，加上駐場茶藝師挑選的茗茶，以及現場鋼琴、中提琴的演奏，一個好寫意的午後。

Sindhorn Kempinski Lobby Lounge （The Verdant Afternoon Tea）

地址：80 Soi Tonson, Lumphini, Pathumwan,Bangkok Thailand 10330

預訂：bit.ly/3UUYj7A

註：每日下午2:00至5:00供應，限量25至30客，宜先訂位，兩位用約$555（連服務費及稅）

「分解中」大樓藏玩味酒店 擁抱靚景入睡

相信很多香港人對Silom一點不陌生，因為不少按摩店都集中在此區，不過今次重遊此處，影入眼簾的是一幢像素化（pixel art），如同「分解中」的高樓，外觀看來非常科幻。這亦是開張才5個月，矚目全曼谷的新酒店The Standard的所在地。這幢樓高78層、泰國第二高的King Power Mahanakhon，由地下至18樓是酒店樓層，中間是住宅公寓，76樓是墨西哥餐廳Ojo，由入選「拉丁美洲50佳餐廳」的重量級大廚Francisco Paco主理，一位難求。還有最頂層的觀景步道，居高臨下，可以飽覽全市，難怪能成為城中熱話。

來到酒店大堂，率先被繽紛牆身吸引，還有一室亂中有序的藝術擺設，活潑得來又充滿玩味，擺脫傳統豪華酒店嚴肅悶蛋氛圍，感受到來自鬼才設計師Jaime Hayon的跳脫風格。全酒店採用大量美式復古圓角線條，加上用色亮麗，充滿時尚感。打開房間大門，成直角的兩面落地大窗，將熱鬧街景引入房中，躺在牀上，也可清楚望到街上風景。

散點早餐 歎豬肉串燒配糯米飯

酒店規模不大，只有155間房，8款房型。當中有不少「細心位」，如每間房兩邊牀頭都有足量的USB充電插位，還有房內的Bang & Olufsen藍牙喇叭及膠囊咖啡機。最喜歡還是浴室，一室粉橙色，充滿活力，配合電子廁板，就連rain shower的水龍頭，「雨勢」平均綿密，力度恰好。雖然不是奢華型，但看得出酒店的貼心。

餐飲方面，除了有香港著名的卅二公館（Mott 32）分店外，更有紐約人氣扒房The Standard Grill，是亞洲第一間分店，和牛漢堡、牛肉他他、dry-aged都是招牌菜。設計團隊更將紐約總店最具特色的penny floors搬到曼谷，用上6萬個美國便士鋪砌地板，非常有趣。早餐有別於平時酒店大堆頭自助早餐，以散點形式奉客，近20款選擇，冷（水果、沙律、乳酪、芝士、cold cut）、熱（多款蛋類、腸仔煙肉、牛油果多士、法式多士）齊備，連當地人常吃的街頭早餐：豬肉串燒配糯米飯、湯粉及泰式炒麵都有，全部即點即做，味道很好。

新張期間，酒店住客獲發一張入場券（約值170港元），到天台觀光。乘電梯到頂層，步出戶外，完全是大地在我腳下的氣派。不畏高的，不妨穿上鞋套，感受在逾300米高空雲端漫步的刺激。天台設有Sky Beach酒吧，晚上7時起提供簡單飲品。

The Standard Bangkok

地址：114 Narathiwas Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500

房價：10月最便宜雙人房價$1226/晚（不包早餐，未連稅）

預訂：bit.ly/3E9GsE4

Mahanakhon Skywalk

門票：經網上購票，成人入場收費$172；如晚上7:00後入場，每位加收$103，此費用可用作抵消Sky Beach飲品

訂票網址：kingpowermahanakhon.co.th

● 泰國旅遊錦囊 機票優惠

˙證件要求：

持半年有效期特區護照，免簽證留泰45天

˙防疫要求：

入境泰國毋須出示接種證明及檢測結果

˙機票資料：

國泰×泰國政府旅遊局（香港）合作推出機票優惠，凡於10月17日至11月16日期間購買來回泰國機票，使用優惠編號「AMAZINGTH」可獲$100折扣。國泰航空每日提供往返曼谷航班，10月來回票價約$3521（連稅）

˙回港檢疫要求：bit.ly/3yc81Jf

˙防疫貼士：

1.泰國不要求遊客佩戴口罩，但建議出入人多地方（如步行街、交通工具時）戴上

2.當地便利店可買到口罩及檢測用品

˙醫療求助：

遊泰期間若確診，可聯絡酒店代安排膳食、藥物及日用品。如病情嚴重，可致電當地COVID-19專線1422要求協助，如指示就近診所位置、代召救護車。輕症或無症狀人士均毋須接受隔離，只需保持適當社交距離，並佩戴口罩

文：胡慧敏

協力：泰國政府旅遊局（香港）、國泰航空

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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