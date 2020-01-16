吾生有杏：院長醫生周記（213）：如夢初醒

去年11月我從英國回港後被困在酒店21天，那些日子依然歷歷在目。周潤發在《監獄風雲》裏，每天仍有機會定時跑到球場上感受陽光溫暖、呼吸清新空氣及舒展筋骨。但在酒店隔離的日子，就連踏出房門一步也是干犯法例，違者會被檢控及送往隔離營。正所謂「食得鹹魚抵得渴」，為着防疫及公共衛生是無可厚非，但是如何做到恰到好處卻需要莫大智慧。還記得那名南亞裔人士引發葵涌邨大型爆發的事件嗎？其實她並沒有把病毒從外地帶回香港，而是在隔離21天的末段日子被其他酒店住客傳染後，再把病毒傳到社區。假若當時的檢疫安排有所不同的話……

如今「0+3」對於有需要到外地探親、海外公幹及渴望外遊的香港人確實是如釋重負。以我為例，11、12月將會馬不停蹄，應邀出席多個國際醫學會議。雖然視像會議可以減省不少舟車勞頓之苦，但單靠虛擬影像是不能建立人際關係，國際網絡對於保持香港醫學領導地位是不可缺少的。

離港前打第4針盼減風險

認識多年的外國朋友亦向我道賀，因為大家終於有機會可以再次聚首。事實上，不少外國的研究伙伴一直都很希望到香港會面磋商合作細節，但因為入境的檢疫限制令他們卻步。他們固然不明白為何香港要遲遲才放寬防疫條例，就是連我自己有時候也要向專家請教箇中玄機。

不少同事問我：「你在外國的日子仍會戴上口罩嗎？你不怕在外地會受感染嗎？」我打算離港前1個月接種第4劑疫苗，希望減低到外國出差時受感染的風險。生活在香港，我固然會遵守本地的防疫規例。到了外國，本着入鄉隨俗的精神，我會跟隨當地的法例及生活模式。

能夠放眼世界是一種福氣，我願意為自己的選擇及決定付上代價。長期困在一個人煙稠密的彈丸之地容易發生爭拗，能夠暫且遠離紛爭，再次衝上雲霄，我會好好珍惜這些心靈加油站。

往事如煙，彷彿如夢初醒，到頭來一切都會成為歷史……

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事，隔周刊出

文：陳家亮（中大醫學院院長）

[健康]