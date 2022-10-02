ways of seeing：日本「國寶」級平面設計師 永井一正海報 留存源源動力

「時而可愛，時而神秘、時而可怕」的生物

展覽依時序分為「設計之眼」、「天外之外」、「意象之思」及「生命之友」4部分，代表他各創作階段。喜歡不按牌理出牌的觀眾，不妨倒過來，先看近年令人倍有感觸、27畫廊創辦人兼是次策展人陳幼堅最喜歡的LIFE系列。該展區儼如動物異想世界，不見人迹，僅有四趾、顫巍巍站立的貓頭鷹；頭似象、身軀半馬半狗的生物；全身紅色的毛茸茸鳥獸；頭尾相接的鱷魚與鯨魚。據永井自己所說，他繪畫的生物集可愛、詭秘、無以名狀於一身，因自然生物就是「時而可愛，時而神秘、時而可怕」，熊寶寶惹人憐愛，成年熊卻嚇人，假如他寫實描畫，反而不能呈現動物如此豐富的面貌。此外，生物為適應環境，即使小如一顆鳥蛋，也經年演化至最理想的形狀、紋理和顏色，既然如此完美，他認為沒有再畫的必要。永井習慣打開五官，感受自然和源源靈感，看到的不僅是動物的個體，亦把變動不居的雲朵和海浪收進眼底。所以，他筆下的大象，身上長滿茂樹和葉片；白鶴繁花綻放、以花莖單腳站立；貓頭鷹五官收納在圓形內，似明月高掛，引發不同聯想。收藏了數幅永井作品的M+，在2020年發表網誌文章《「當你準備好，自然會領悟箇中意義」──永井一正的「LIFE」系列》，設計及建築主策展人Ikko Yokoyama因疫情重溫和思考這個系列，談到一般海報旨在使人產生相同感受，例如廣告海報希望吸引受眾購買同一款產品，但「LIFE」勾起的感受卻不一。

「動物是最佳母題」

海報中生物的共通點，是多有雙似人類的眼睛，這是永井自覺貫徹的細節；部分眼睛較為渾圓童稚，為他在85歲後所繪的「新眼睛」。他在1960年代為雜誌《生活》（Life）的自然科學叢書繪畫海報，開始結合抽象與生物形態，雖屬早期作品，但已奠下LIFE系列的決心和基調，他說過：「我的根基是關於生命，動物是最佳的母題……以動物表現生命。」他自小體弱，二戰時在大阪的家被一瞬炸毁，與母親倉皇逃生；主修雕塑時，因健康問題要中止學業回鄉；親歷泡沫經濟的虛耗揮霍；見到許多人死於新冠疫症。他的學習對象是大自然的生命力，例如洄游產卵的三文魚、蛻變的昆蟲。他認為設計可將痛苦轉化為快樂，海報既予人存活的勇氣，也為鼓勵自己活下去，「在艱難的日常生活中創造快樂」。動物擁有人類眼神，強調人與動物的共性、對等和連結，部分作品明確寫上「SAVE」（拯救）、「Save Being and Save World」（拯救生命，拯救世界）的字句。他數十年來一直呼籲人類釋出善意、與自然共存，直至疫情，海報如當頭一棒，陳幼堅說：「疫情令人重新審視生命的意義和價值。人雖然和動物是一樣……是在大自然下的共同體。但動物只能無奈接受大自然殘酷的變化，相反人類比較幸運，能自己尋找方式走出困境，適應不同挑戰。」M+網誌中寫道，這系列現在感覺仍未過時，值得令人讚歎，但同時或應感羞愧，因人類尚未實踐當中傳達的環保信息。

作品流露對自然嚮往

陳幼堅同為設計師，他說這次並沒顧慮香港觀眾的愛好，一心呈現真正的永井，「宇宙觀、環保、地球意念是他的主題，根據他最強、最擅長的來揀選」。在展區「天外之外」，可以看到永井被其前輩龜倉雄策視為巔峰作的Kawakichi和Adonis。他以開闊空靈的照片為背景，如藍天、海洋、田野和沙漠，加上細密線條或圖形，在平面營造出深度和空間。這時期的海報，多用於宣傳他的個展，以及美術館或百貨公司舉辦的展覽。陳幼堅說，海報影像不一定是某地名勝，「他的海報針對日本本地民眾，不是向外國人講說話。他在想世界、宇宙，（流露）對大自然的嚮往」。上世紀7、80年代電腦軟件尚未普及，永井用的是間尺、圓規及繪圖筆，墨色均勻、筆觸仔細、構圖對稱工整。香港的設計師看到這批海報時，訝異於永井的繪圖技法，稱此為「人手電腦」。

早期作品受歐美俄風格影響

於戰後投身設計界的永井，初期作品與5、60年代的同輩一樣，以幾何為主，採集歐美各家大成，如注重空間動感的俄國構成主義、主張抽象的荷蘭風格派、提煉符號的普普藝術。在為相機鏡頭品牌Nikkor設計的海報中，他以黑白螺旋紋代表對焦功能；朝日啤酒的瓶蓋和海報均由他設計，海報中鋪滿瓶蓋，朝日的名字只在底部出現，帶出「一年銷量三億瓶」的主旨。

日本圖騰不時在他的作品出現，如札幌奧運會由3個圖案垂直排列而成，分別是日本國旗中的旭日、傳統象徵冬天的六角形雪花及奧運五環。陳幼堅說，這時期的日本期盼社會和經濟復蘇，奮力學習西方技法，連印刷技術也有長足發展，「日本的振興是各方面一同起步，汽車、重工業、電腦、設計、印刷，引進最先進的德國印刷機，在60年代，印刷已領先亞洲」。設計師跟印刷公司緊密往來，作品得力於準確分色和絲網印刷技術，「絲印一層層印，有立體效果，可有特別色、熒光色」，永井沿用至今。

倡於百貨公司辦展 拉近藝術與社會距離

二戰後，為配合大增的商品營銷需求、提升日本廣告質素，永井與龜倉、田中一光、橫尾忠則等設計師、 撰稿人及攝影師創立日本設計中心（NDC），希望為企業製作大型廣告，促進經濟，並得東芝、豐田及朝日等八大企業資助，現時永井仍是NDC的高級顧問。從他的海報可見，其時不少展覽都在大阪和東京的百貨公司舉辦，他也認同此舉可令普通人接觸設計。如1965年東京百貨公司松屋銀座的設計師群展「Persona 1965」，一星期內吸引3萬多人參觀；1974年，他與田中、橫尾及福田繁雄在東武百貨店的「Graphic 4」群展，拉近設計與社會的距離。

陳幼堅在1980年代進入日本市場，在1991年於日本人力資源企業瑞可利旗下的畫廊Recruit Gallery舉行個展，因而認識到田中和永井等人。「日本每個大企業都有一個（合作）設計師。60年代的日本藝術、設計，已跟商業掛鈎，西武、高島屋等都有畫廊，大小商場都有美術館，是生活一部分。」他這次提議在商場辦展，也以「設計是生活一部分」游說商場，期盼市民不只是去博物館才看到藝術。

摸索新風格 80歲學銅版印刷

永井不排斥商業合作和展出，同時經常摸索新風格，於58歲時開始大量繪畫動物，有時特意用上左手。這轉變令龜倉大驚，曾問他是否瘋了。因這舉措在要迎合客戶要求的設計界並不常見，陳幼堅說：「可能NDC一方面是商業，同時有空間做個人作品。其他設計師始終要配合社會、商業制度，控制風格不能轉變得太大。」

這也可能與永井不畏挑戰的個性有關。他本來在東京藝術大學修讀雕塑，因身體抱恙回到大阪。他父親在大和紡織任職，同事知道永井的背景，聘用他繪畫公司包裝和傳單，沒有平面設計經驗的他，由此開展另一條人生道路。70歲時，他有感電腦過於便利，轉向銅版印刷，稱之為「非理性」、無法預知結果的世界。到88歲，因動過心臟手術，沒法再做精細的銅版畫，便改用木顏色筆。他說不斷摒棄成規、挑戰新手法的人生，驅使他積極過活。兒子永井一史同為設計師，曾在講座中說，設計師不似畫家和書法家，因為要緊貼時代脈搏，甚少能像父親那樣畫到90多歲。永井一史覺得創作竅訣在於Poems of Eternal Life中的一句：「當你自己也不覺得振奮時，你不能令其他人感到振奮。」觀者能從他的海報中，尋到那股令其生命行進的動力。

永井一正 瞬間 • 永恆

日期：9月30日至10月12日

地點：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 6樓Kunsthalle

詳情：bit.ly/3dONgwk

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 林靄怡、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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