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2022年10月2日星期日
漫畫連載
城市諗：行動研究企劃──為Mil Mill紙廠覓地重生
變好的可能
「首相，你瞓得好唔好呀？」
周日話題：紛亂時代的政治與行政教育
星期日現場：南丫海難 幾乎無聲沉沒的倖存故事
阿貓阿狗：#160 在心中
誰人日記：顧客永遠是對的
同場加映：Dancer搞工會之路 「睇你係咪想畀人拋窒？」
Long D：（二）怪房客
圖文城市：當太子道在京都
白路的逆行手記
同場加映：影像推陳出新，為何還要看菲林？
劇透紙背：李相日《流浪之月》罪的現象學
評影習寫：《małni：向海，往岸》海的選民
家明雜感：《隱入塵煙》 被下架的中國好電影
影片簡評
單元連載：香港書18
單元連載：策展隨想1-4
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧《香港粵語吟誦手冊》——記老派吟誦詩詞文之必要
{流產胎安息達人}謝美兒 火化代堆填 告別小BB
餐桌共學：奇怪的「白松露」——飄洋過海、飽受歧視的薯仔
無定向學堂：全個城市「一齊郁」 有良心旅遊攻略
ways of seeing：日本「國寶」級平面設計師 永井一正海報 留存源源動力
一小時生活圈：石頭爆出來的社區 安達人 山上開荒
未來城市：口罩廠汰弱留強 「香港製造」變陣一樣得
單元連載：香港書18
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【明報專訊】（請看附圖）
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城市諗：行動研究企劃──為Mil Mill紙廠覓地重生
變好的可能
「首相，你瞓得好唔好呀？」
周日話題：紛亂時代的政治與行政教育
星期日現場：南丫海難 幾乎無聲沉沒的倖存故事
阿貓阿狗：#160 在心中
誰人日記：顧客永遠是對的
同場加映：Dancer搞工會之路 「睇你係咪想畀人拋窒？」
Long D：（二）怪房客
圖文城市：當太子道在京都
白路的逆行手記
同場加映：影像推陳出新，為何還要看菲林？
劇透紙背：李相日《流浪之月》罪的現象學
評影習寫：《małni：向海，往岸》海的選民
家明雜感：《隱入塵煙》 被下架的中國好電影
影片簡評
單元連載：香港書18
單元連載：策展隨想1-4
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧《香港粵語吟誦手冊》——記老派吟誦詩詞文之必要
{流產胎安息達人}謝美兒 火化代堆填 告別小BB
餐桌共學：奇怪的「白松露」——飄洋過海、飽受歧視的薯仔
無定向學堂：全個城市「一齊郁」 有良心旅遊攻略
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一小時生活圈：石頭爆出來的社區 安達人 山上開荒
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