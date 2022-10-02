城市諗：行動研究企劃──為Mil Mill紙廠覓地重生

就此，我們為Mil Mill紙廠覓地重生開展研究，探索全港還有何廠地適合重置的可能性方案，以及用地詳情及可行政策安排，讓部門有清晰方向更積極跟進，拯救現時市民普遍認為「無地自容」的回收產業。

任務：重置廠房 五大覓地要求

1. 佔地面積1000平方米以上（現時廠地2000平方米，有基本空間放置分器、打漿機及分類儲存）

2. 有充足電流支援廠機運作（現時元朗工業邨紙廠有2500A，否則需要高昂成本額外設置火牛室）

3. 有道路接駁（早前環保署提供長洲用地，離島運輸基本上無視營運現實，等同自殺）

4. 有政策支持的批地（包括有穩定租約（至少6年）及相宜租金）

5. 有現成廠房建構物（如有更好，則可大為減省建設時間及成本）

選址一：環保園多幅隱藏閒置地段

▓位置：屯門環保園未顯示投標P1、T2、T3用地

▓面積：P1（約5000平方米）、T2（約4420平方米）、T3（約5000平方米）

▓好處：

‧環保園用地一般可供10至20年以上長期租約

‧可獲市價特惠批地

‧與未來園區內廢紙回收再造廠有協同作用

▓負責：環保署

▓配套：

‧若佔地不用上數千平方米，可透過分割地段方式將用地切細分租

‧空地需「從零開始」，可以「回收基金」資助平整及設立基本廠房成本

Mil Mill老闆葉文琪一開始已清晰表示若果搬遷，想申請入環保園，尤其當中一塊8500平方米的2B-1（P12）地段，屬舊華南廚餘廠一部分地段。該地由2012年中標，2020年7月退租。Mil Mill希望使用部分舊廠房選址，環保署稱已用作其他項目，工程並已展開。然而從過往招標文件，自華南退租後，未見環保署曾有相關就2B-1（P12）地段的招標。

然而，仔細看環保園過往的招標個案會發現，其實環保園留有一幅達5000平方米的用地（P1地段），未有確定用途。該地本於2017年環保署經過公開招標，由Rocsky International Limited投得屯門環保園四幅（P1、P5、P6及P7）建廢紙回收再造廠，最快2023年投產，但地皮兩年來仍在「曬太陽」。有報道曾指中標公司已撤出，直到2021年環保署再抽出屯門環保園三幅（P5、P6及P7）重新招標，並於2022年4年，由香港洲際紙品有限公司投得用作廢紙回收。而剩下的P1地段，透過Google Map衛星圖，可見至今亦一直處於閒置或臨時使用狀况，​​未有出現在環保園第一期及第二期的承租權的名單之中，近年亦未再納入招標選址。

除了2B-1，還有另兩幅佔地約4420平方米的T2地段及約5000平方米的T3地段，早前由塑膠廠國際環保先鋒循環再造公司於2019年中標，並於2020年尾退場。環保署未有正面回應現時用地去向，只稱會在適當時間向外公布環保園內用地的招標時間表。

屯門環保園多年面對閒置丟空及爛尾問題，未來興建一間大型紙漿廠，亦不代表能像喵坊一樣，成功為相對無利可圖的紙包盒回收建立網絡、品牌及習慣。環保園更應積極支持在紙漿廠以外，為包裝紙品盒提供更多元的回收能力。

選址二：青衣太古漆廠的廢廠再利用

▓位置：青衣青南街2-4號前太古漆廠

▓面積：約2500平方米

▓好處：

‧鄰近青衣路毋須鋪橋搭路、已有廠房建構物的閒置廠地

‧佔地面積與現時喵坊紙廠相若

‧業權為政府官地，可經地政以短租形式直接批出用地

‧相關廠地已閒置上十年，欠缺理由維持現況

▓負責：地政處

▓配套：

‧舊建築或牽涉有害物料，去除後方可利用

‧廠房閒置多年，維修需一定成本開支

該廠地前身屬於太古租用，後來因本地漆油業萎縮，該漆廠將佔地約2500平方米用地交還政府，現時由政府管有。若根據2012年「空置政府土地」發展局提供數據，當年全港近300公頃的各類閒置工業用地中，已有將此地段標示為「未批租土地」，證明該廠已荒廢至少10年以上，現時有告示版及看更駐守，唯一用途是供市民平日探廢打卡。

為何多年來無人租用此廠地？除了牽涉需清理舊建築的有害物料（如石棉）或各種鬼故傳聞，更大程度是由於該閒置廠地並無顯示於地政處「可供短租」的公開資料中，令閒置土地一直存在，但因隱沒於公眾視界而形成缺地景象。加上現時全港廠地的使用狀况相對不透明，翻查差餉物業估價署的物業數據，沒有提供全港特殊廠房的空置等資料，而2022年規劃署公布的全港工業用地分區研究報告，亦未包含廠地的現况調查，令創新園以外的各區閒置廠房消失在公眾視野中，公眾想租用也難以找出。

欠缺的不是合適用地，而是維修與再利用的措施，以及更透明及開放的短租政策。現時稱在積極為喵坊覓地的環保署，亦應考慮申請將該地透過「政府撥地」（government land allocation）方式，從地政手上撥作部門支持回收產業用途，並積極翻新廢廠予Mil Mill租用長遠設廠。

選址三：元朗工業邨兩幅非工業用放巴士官地

▓位置：元朗工業邨宏樂街九巴車廠（園內東面）、宏利街九巴車廠（園內北面）

▓面積：宏樂街約4000平方米、宏利街約5500平方米

▓好處：

‧位於元朗工業邨範圍內，可作原區重置

‧回收紙廠比其他臨時用途更符合工業邨內用途

‧土地並非在科技園公司的管轄範圍內，可由政府直接批出租約

‧用地可撥給環保署推動環保產業，作非市價批租土地

▓負責：地政署

▓配套：

‧需在空地上重建廠房，可以「回收基金」資助平整及設立基本廠房成本

‧可研究分割地段方式將用地切細分租

由科技園掌管的工業邨被揭發有近10多塊涉100萬呎的未善用廠地，也不願為喵坊提供土地重置，只稱園區內佔用率達93%，其餘閒置用地「已有計劃」（卻無公布）。然而，上周《明報》記者發現，工業邨內一直有一批用地並非由科技園管轄，更非用於「再工業化」用途，有3幅用於放置巴士車廠的用地佔地逾10,000平方米，在認真做綠色產業都要被迫遷的情况下，與拿有限工業地放巴士形成了相當荒謬的對比。

值得留意的是，過往巴士公司多番被批評「不務正業」，透過「騰籠換鳥」方式，多次將公司手上的巴士廠地給予關聯公司改建成地產項目圖利，另一方面則向政府申請短租土地擺放巴士，變相佔用公家土地資源為地產發展項目埋單。翻查衛星圖片，現時工業邨3幅巴士地租用年期最少長達7年，其中一塊（福宏街用地）明年第三季將收回作多層工業樓宇給予重置棕地作業，其餘兩幅未來將遷往屯赤轉車站空置用地及屯門望后石，意味地政總署會收回現有放巴士土地，再供使用。

與其將工業邨用地租出作其他非工業臨時用途，又或送給將在各大創科用地獲更多土地資源的科技園公司，倒不如將部分用地撥給環保署，直接長租予喵坊原址重置。一般而言，現時工業邨內土地可批予6年以上甚或至2047年，長租亦有助喵坊更穩定貢獻香港回收工作。

重置有地 請作跟進

喵坊被迫遷事件明顯不只是一宗租務糾紛，亦折射出現時偏重創科，輕視本地基礎工業及循環經濟的貢獻。有錢有地的科技園坐擁100億收息，也不願為做實事的租戶找塊千多平方米廠地重置，欠缺廢廠用地再利用的積極資源投放，現時未為值得扶持的環保產業提供合適經營環境及特殊批地安排，只靠不夠開放透明的短租政策提供3至5年離島「山旯旮」離地選址，一味強調「土地有限」，白白摧毁了一個用心經營的本地品牌，就是事件反映的深層次矛盾。

以上用地研究探討了合適用地的可能性，望相關部門積極研究予喵坊重置經營，令有心解決問題的人能繼續貢獻，香港環保回收事業才能真正有望「提速提量」。

文˙本土研究社

編輯•利永倫

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