酒店餐飲精選：拉丁美洲自助餐 必試烤肉秘魯甜點

人氣Churros店進駐 即場加配料

甜品方面，除了可一試阿根廷牛奶椰子曲奇及墨西哥大米布丁外，來自南美的人氣Churros（西班牙油條）小店Twist & Buckle亦在自助晚餐時段進駐場內，服務員會為大家即場在油條灑上各種配料，除經典肉桂粉的原味外，更有奶油曲奇、榛子朱古力、焦糖牛奶醬及草莓朱古力選擇。享用拉丁美洲主題自助餐的客人，更可獲得一張買一送一優惠券於Twist & Buckle分店使用。●

拉丁美洲主題自助餐

推出日期：即日至11月20日

時間：晚上6:00至10:00

價錢：周一至四成人$668，6至11歲小童$388；周五至日及公眾假期成人$738，6至11歲小童$418

地點：北角北角邨里一號香港維港凱悅尚萃酒店西座2樓The Farmhouse咖啡廳

預訂：bit.ly/3BrZl3i

註：另加一，並額外加收1%附加費支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化

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