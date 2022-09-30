楊秀卓結集學生作品 「說好香港故事」

楊秀卓年輕時活躍於藝術創作，42歲時執起教鞭，執教中學視藝科，霎眼18年，直至10年前才卸下教職。但近10年來他仍到一些中學教導視藝科考生做作品集。人生不少光陰在中學教授視藝科，然而楊秀卓從沒有在讀書時修讀過藝術實作的科目，反而大學時修讀了藝術史和比較文學，這兩科在文化批判上的知識，對其教學影響甚大，甚至構成他的教學方法——透過藝術認識自己、社會和世界。

鼓勵學生藉藝術思考

《帶個腦返學：藝術與生活的學習之旅》結集了楊秀卓由2009至2020年間在《明報》星期日生活的專欄〈藝術初體驗〉講述學生作品的文章。問到出版此書的因由，楊秀卓首先表示：「我很想透過這本書，跟教師分享我18年間那些教與學經歷。」一般教師從媒介入手，楊秀卓認為雖能讓學生認識到藝術技巧，卻較少鼓勵到他們思考。因而，他教學時十分強調學生的主體——「學生作為一個人，他成長時面對的一些問題；學生作為一個生命，經歷過什麼事，可不可以也透過藝術講出來？」在他眼中，藝術關乎個人的生命經歷，可以透過藝術思考生活和社會。例如其中一件學生作品，用紙杯排出「NO」字，然後焚燒，以示向父親威權「say no」。甚或，楊秀卓問：「學生可有利用作品回應社會？」他續補充：「教育是要令人認知到自己和世界的關連。」但他亦強調教授視藝科的方法多樣，包括以媒介入手，非指其法最為上乘。

其次，楊秀卓想在書中說香港故事。他回想：「這些故事，講述了我的學生在成長時面對的社會和世界。在這段求學期間，香港有什麼變化？香港出了什麼問題？他（學生）在其中也是受害者。因為他的經歷與社會有密切關係，他就透過藝術講出來。」因此楊秀卓看其學生的故事時，就像看到香港的故事。「本書表面講藝術教育，其實內裏在說香港故事，只不過用我的角度和身分去講這個香港故事。」社會主流常常說「要說好香港故事」，楊秀卓覺得本書正正「說好香港故事」。他舉例在2014年社會運動時，其中一個學生在天橋掛了寫着「對話」和畫了一張凳、一支筆的直幅，因為當時梁振英常常說拿一張凳和一支筆落區對話。這件作品捕捉了時代的片刻，社會與藝術的關連恰恰在這些位置表露無遺。

中學非訓練藝術人才時候

之後，楊秀卓闡述其藝術教育理念——藝術教育在不同階段有不同目標。他認為，小學的藝術教育應以遊戲性質為重，讓學生玩樂，嘗試以不同媒介尋找藝術的樂趣；中學時就要提升一個層次——問藝術與個人生命的關連。他強調藝術教育的重點：「教育才是目標，藝術只是途徑。」中學生應該透過藝術去認識社會和世界，因為中學正是青少年摸索、受教育的一個階段。很多人總是混淆藝術教育與培訓藝術人才，楊秀卓重申中學不是職業訓練所，離開中學後才是訓練藝術人才的時候。「經過12年教育，學生肯定了自己對藝術的熱愛，然後他才選擇藝術這條路作為職業。那時大學就有這個責任，訓練專業藝術家。」

去年，「十四五」規劃賦予香港新角色——中外文化藝術交流中心。特首李家超亦在本報舉辦的高峰論壇提到，本港將積極培育藝術人才，以擔起國家交給香港的任務。楊秀卓卻質疑，在全球新冷戰格局下，兩派陣營壁壘分明，來自西方陣營國家的藝術家和策展人將來未必肯到香港，香港屆時還能否擔起中「外」文化藝術交流中心？他對於香港未來文化藝術規劃的評語為「只有能指，沒有所指」。看來香港未來文化藝術規劃尚有許多進步空間。

大興土木不如先培育觀眾

至於談論到培育藝術人才，楊秀卓憶起早前主持港台節目《藝術家的腦袋》，他在近兩年半曾接觸過百名藝術家，無論視覺藝術、戲劇、音樂方面，都感覺到新一代青年人才輩出。換句話說，香港不是沒有充足人才，惟人才苦無機會和空間去表達。楊秀卓想起30年前在法國所見，當時一些廢置工廈已經被改建成creative hub，讓藝術人才一起創作，自不然誘發創意。楊秀卓反問政府和商家：「願不願意賺少點錢，改裝商廈或工廈給予香港藝術人才創作？」亦有些人提到香港應該追趕日本、韓國的文化藝術發展，楊秀卓以他看過的韓劇《非常律師禹英禑》和《少年法庭》為例反駁，韓國劇集可以當面抨擊當地司法制度，香港藝術創作卻很難夠膽批判。楊秀卓如此總結：「創作的大前提是擁有自由的空氣和空間。」

另有些人期望香港學習倫敦、紐約，加入文化之都的行列。楊秀卓卻感無奈：「倫敦、紐約累積多年文化底蘊，才孕育出文化之都，並不是投放資源興建建築物就可以。」楊秀卓向記者列舉香港至少18處展覽建設，不禁問道：「那麼多建設，何來那麼多觀衆？」他認為，若要建立健康的藝術生態，不止硬件和人才，還需要觀賞藝術的觀衆。因此藝術教育除了培育藝術人才外，更需要培育觀賞藝術的觀衆。

楊秀卓建議教師們多帶學生看展覽。作為過來人，楊秀卓深知中學教師被公務纏身，未必能夠成事，或者教師亦未必懂得每一種藝術，所以多邀請藝術家入校講述看法也未嘗不可，刺激學生對藝術的興趣。楊秀卓估算，即使學生將來不是從事創作，仍有三成的人之後繼續看展覽的話，已經是豐碩成果。「每一種媒介的觀衆都需要培育出來，就像種下種子。」楊秀卓說。藝術教育不囿於校園，他知道賽馬會、M+和每間博物館都有部門去培育學生欣賞藝術，他就希望這方面多增資源。此外，楊秀卓更希望投放多些金錢和資源予各區圖書館，添置文化藝術書，嘆言「家中文化藝術藏書也比圖書館的多」。圖書館沒有足夠文化藝術書，欠缺知識又遑論成為創意之都呢？楊秀卓的學生早在多年前已抗議公共圖書館欠缺藝術書，相較興建世界級建築，似乎為公共圖書館添購新書划算得多。

以前楊秀卓有些學生很喜歡跟他到展覽。他有時問起那些舊生「還有沒有繪畫？」、「還有沒有看展覽？」得來的回覆往往是「打工也沒有時間，還畫什麼？」、「寧願睡多一點」。即使可以透過藝術教育培育學生成為藝術的觀衆，楊秀卓仍是悲觀。香港人生活壓力過大，其中一環就是昂貴租金，感嘆「沒有物理空間去發展個人生命的空間，哪有閒情逸致去看書、行展覽」？楊秀卓表示，不能忽略整體社會欣賞文化的閒情、心理狀態、生活條件，否則藝術就進入不到生活，被排在生活中末端位置。

最後記者問到楊秀卓未來有什麼計劃，先換來一陣沉默，爾後他說：「我今年70歲，真的不知道70歲後剩下的時間還有什麼很想做。」原來記者是近來第4個人問這問題，他自己也思量良久。楊秀卓間中仍有創作，產量遠不如年輕時，但換上華髮的他仍希望自己的藝術教育理念影響到教師和學生。「今次出書多少也總結了我的藝術教育理念。仍有餘力的話，想繼續跟教師分享自己藝術教育的經驗。而且，繼續講一個與主流不同的香港故事。」楊秀卓道。●

《帶個腦返學：藝術與生活的學習之旅》

網址：bit.ly/3RSoOc0

第3場新書發布會

題目：「藝術與時代——什麼時代生產什麼藝術，總是有跡可尋」

日期：10月8日

時間：下午2:30至4:30

地點：社區文化發展中心（石硤尾白田街30號賽馬會創意藝術中心L205至208）

網址：bit.ly/3dFcXPz

文：嚴嘉栢

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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