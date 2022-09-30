港式糖水施「法」術變泡芙

至於芝麻湯圓泡芙，則選用竹炭菠蘿皮泡芙，餡料有混合日本九鬼芝麻醬的黑芝麻吉士、日本九鬼芝麻醬、自家製麻糬和黑芝麻香緹忌廉，入口充滿芝麻香，加上軟糯帶煉奶香的麻糬，使人產生在吃黑芝麻湯圓的錯覺。芋頭椰汁西米則使用原味菠蘿皮泡芙，餡料有拌勻椰汁、西米等的芋泥，以及椰汁甘納許（ganache），帶微微椰香。

■AW Patisserie

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