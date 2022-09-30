重拾飯後去糖水舖日子 手工腐竹糖水濃滑鎮店

太子界限街小店林立，最近又有一間新店落戶，名字獨特，稱為「辛之作手工糖水」。小店「煮」理人姓辛，名頴斯（Sunny），一見其名，就知道這家店的甜品都是出自她的雙手。Sunny在金融界工作30多年，因為新冠疫情，收入大受影響，為了幫補家計，她便用僅餘積蓄開檔，甚至在網上接單，最初賣樹記腐竹薏米白果糖水等1至2款糖水。Sunny表示，當初開檔，純以煮給屋企人吃的心態來煲糖水，因此堅持用好的材料，例如一定用知名腐竹品牌大埔樹記出品的腐竹，落足材料。

初賣糖水時，不少客人大讚其糖水味道濃郁，吃到食物原材料味道，加上當時正值疫情，她送出糖水時會向客人說句「身體健康！」，令人特別暖心。後來她逐漸增加糖水款式，更增設每周網購外送服務，甚至加入急凍小食餸包、湯包等。其後她索性辭職專心打理糖水生意，今年與拍檔陳柊妤在太子開設甜品店。

腐皮鋪糖水面 啖啖薏米

餐牌上有10多款糖水，恆常有12款，其他為時令款式，當中以腐竹薏米白果糖水為招牌作。她說：「腐竹我選大埔樹記腐竹，因為最靚，煲糖水時會慢慢融化，放涼後又再次凝固出一層腐皮，真材實料。」Sunny先將腐竹煲融，煲至七至八成濃稠度，再加入煮至七至八成熟的薏米、白果，煲35至40分鐘，放涼後再包裝好放進雪櫃。單以售價來看，這裏的腐竹薏米白果糖水賣$30，好像比一般糖水舖的價錢稍高，但當你看到糖水上的腐皮面層，相信已心中有數，一入口，啖啖薏米，還嘗到白果香甜，腐竹十分濃郁。整碗糖水就如濃豆漿般濃滑，的確有別於一般的腐竹糖水。

配新潮食材 芝麻糊添「脆」味

又如製作腰果露，她將大大粒的印度一級腰果焗香後，加水用攪拌機打至幼滑，再以細火慢煮，其間以人手不斷攪拌45分鐘，防止燶底，煮出來的腰果露特別幼滑、濃稠。

除了傳統中式糖水，Sunny亦喜歡將傳統和新潮食材配搭、結合，以提升糖水的味道，例如芝麻糊搭配芝麻合桃脆脆增加口感；日本小山園焙茶布甸搭配原粒杏仁和榛子，果仁與焙茶原來十分合拍！吃過糖水離開，聽到Sunny說句：「身體健康！」回家路上特別溫暖。

■辛之作手工糖水

地址：太子界限街12A號興隆大廈地下2W號舖

營業時間：下午2:00至晚上11:30（逢周一休息）

查詢：6442 7878（WhatsApp）

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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