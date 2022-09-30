深水埗逛新潮二手店 童年回憶返晒嚟！

第1站：《花樣年華》咖啡杯俘虜文青

深水埗區的二手小店多於下午才開門營業，我們大可睡至自然醒，慵懶地吃個午餐才出發。搭港鐵至深水埗站下車，一出鴨寮街的出口，已感受到二手店買賣的熱鬧氣氛。步行約5分鐘，來到鴨寮街與南昌街交界附近的二手專門店「雅俗共想」。兩層高的店舖門前，擺放了日本佐藤製藥的吉祥物佐藤象模型，店內光線充足，感覺舒適，裝潢注入木元素，予人一種置身日本懷舊小店的錯覺。據知深水埗不少文青店主也經常在這裏「打躉」尋寶，因這裏收藏大量1960至1990年代產品，家電、文具、玩具、餐具、書籍、手提電話、懷舊相機、教職員刊物、電影明星海報、收據、宣傳單張、雪條包裝袋、舊式公共圖書館借書卡、懷舊鐘、招牌等昔日生活用品都有，而且清潔乾淨，部分紙本類以硬檔案夾保存，收藏企理。走進店內，看見大量童年舊物，回憶立刻「返晒嚟」，店內不時聽到客人傾偈分享童年往事。令人意想不到的是，小店頗多鍾情復古小物和餐具的千禧後年輕客人，一款1960年代Fire King綠色咖啡杯，因為王家衛電影《花樣年華》效應，特別受愛喝咖啡的文青喜愛，流線形設計，展現簡約美學。●

雅俗共想

地址：南昌街 124號B1舖

IG：@goodbadcreative

第2站：1比1 Sailor Moon吸睛

動漫、J-pop等日本流行文化，深深影響香港幾代青少年，若想沉浸青春回憶，必逛位於黃竹街的中古店Showa City Club，沿鴨寮街向黃竹街方向步行約5分鐘便抵達。

Showa City Club去年由旺角搬至深水埗，門面採用白色調，予人清新感覺，店內擺設一尊1比1大小的Sailor Moon模型，非常吸睛。Showa是日文「昭和」的發音，而「中古」解作「二手」舊物，不過店內不止出售昭和年代（1926年至1989年）舊物，亦包括至1990年代末的舊物，主打則有1970至80年代的卡式帶，並有懷舊卡式帶機出售。日本傳奇歌手山下達郎和角松敏生的卡式帶則是店主Davy珍藏，屬少數非賣品。

店內另一主打是懷舊動漫玩物，如《美少女戰士》、《反斗小王子》、《新世紀福音戰士》等玩具、海報、小物、文具等，較特別的是《靈幻道士》，是店主喜愛的收藏品之一。《靈幻道士》即港產殭屍電影《殭屍先生》在1980年代進軍日本時的日本版電影名，當時有玩具商將殭屍和主角道長（林正英）Q版化，推出一系列玩具和模型，其中一隻名為「キョンシー」（殭屍）的角色最受歡迎，比道長人氣更高，推出的玩具、模型、兒童讀物，包裝盒仍保留昔日手繪風格。店內現時不定期舉行展覽或pop-up store，由即日至10月19日舉行Neoncity Records全新支線服裝品牌NCRT的pop-up store，屆時1比1 Sailor Moon和部分卡式帶會暫時停止展出。●

Showa City Club

地址：黃竹街15B號地下

IG：@showacityclub

第3站：紅豆冰雪糕歎「港味」

離開Showa City Club後，沿黃竹街散步，會碰上許多特色咖啡店和甜品店，若鍾情「港味」，不妨嘗試位於楓樹街的迆雪糕專門店。迆開業約1年，標榜雪糕用料紮實，部分口味更注入港式甜品元素，例如「紅豆迆上」為紅豆冰味，使用紅豆調配雪糕漿，加入黑白淡奶還原紅豆冰風味，屬誠意之作。另有話梅雪條等特色迷你雪條、雪花杯、冷泡茶等產品，可在店內吃雪糕hea下再出發。●

迆雪糕專門店

地址：楓樹街南楓樓地下5A舖

查詢：5345 5954

第4站：Bookation與書同眠

由楓樹街步行到荔枝角道，在一幢舊樓內可找到充滿香港特色的旅舍Wontonmeen，旅舍內最近開了間二手書店「七份一書店@Wontonmeen」。可以打二手書釘，還可體驗bookation，與書同眠。「七份一書店」是社企Rolling Books創辦人莊國棟（James Chong）為培育未來書店職人發起的書店店長培育計劃，由7間書店聯手，從2021年起在不同地區開設為期6個月的實體書店。James今次和旅舍Wontonmeen合作，在旅舍內開設第4間「七分一書店」，首次以二手書為主題，大部分書籍也達九成新，即使以往怕書籍太舊而不敢接觸二手書店的人，也能安心進內看書，領略全新二手書經驗。

有別於傳統二手書店的雜亂無章，7間組成書店的選書各有主題，如書店「活」帶來探討生死等哲學書籍，「鴨子意象×藝跡」主打藝術類，「文青信箱」的書籍分享大量旅遊和各地風土人情。

七份一書店@Wontonmeen的陳列方式充滿玩味，妙用旅舍7張牀架做書架，書籍在牀上、牀頂等位置出現，書迷可站着、坐在牀上，甚至爬上牀頂閱讀，打破一排排書架既定模式，營造隨心閱讀空間。另有3張牀架可供留宿，書迷大可來個bookation。書本價錢由數十元起，亦歡迎大家捐贈保存良好的舊書。在書店讀到喜歡書本，心靈滿足，沿荔枝角道步行10分鐘至港鐵太子站或附近巴士站回家，結束這次輕鬆而充實的二手店之旅。●

七份一書店@Wontonmeen

Walk-in：下午1:00至晚上7:00

地址：荔枝角道135號1樓（深水埗Wontonmeen內）

查詢：6201 3666

IG：@ 1.7book.wontonmeen

備註：另有住宿bookation $250/位，check-in時間為晚上6:00至10:00，翌日上午10:00 check-out（bookation查詢：6904 0918）

文：陳麗斯

圖：黃志東

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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