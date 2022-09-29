showcase：田山淳朗以巴黎為靈感 軟性前衛與經典格紋互碰

提及巴黎，一般人的刻板印象總離不開籠罩整個城市的浪漫氛圍、法國男人的多情、女人的時尚等，一如早前Netflix播映的美劇Emily in Paris般的陳腔濫調。當然，很多人對巴黎或多或少也有以上的印象，但像田山淳朗視巴黎為第二家鄉的設計師，卻在這個歐洲重要城市中，看到19世紀以來的各種經典美藝，例如深受歐洲王室及貴族青睞的各式格紋：格倫格紋、威爾斯格紋、千鳥格、粗花呢、人字紋、蘇格蘭格紋等，它們在Atsuro Tayama的2022秋冬系列中扮演着重要的角色。

以不對稱拼布剪裁手法

田山淳朗其實與格紋頗有淵源，因他早年曾任Aquascutum UK Label的設計總監，這個源自英國的品牌就是以格紋而聞名，這對今季的設計或許略帶影響，例如系列中一些經典的學院風襯衫，就帶有濃厚的歐洲校園情懷。不過田山淳朗的看家本領依然是以軟性前衛風格（Soft Avant Garde）為主，即把前衛風格的誇張和實驗感覺，以簡約但豐富的細節演繹，增加服裝的可穿度，穿者亦更易於隨性混搭。在系列中他將各種經典歐洲格紋融會於這種風格之中，以拼布、不對稱、誇張放大或縮小等剪裁手法，配合荷葉邊、褶縐、蝴蝶結、鏤空蕾絲等細節，應用在不同服裝設計，再與大小、風格不一的格紋互碰。

系列還包括品牌極具標誌的Athena上衣，這件呈A字廓形的經典設計，今季用上矜貴的100%羊絨和小山羊羊絨製成，配以撞色、拼布和不對稱的設計處理，是軟性前衛風格跟親膚舒適物料的扣合。

查詢：Atsuro Tayama 2780 6808（ifc店）

文：溫兆明

模特兒：Uliana S.（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam、Kyo Lee

編輯：陳淑安

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