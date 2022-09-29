beauty：秋天乾燥 做足保養 護膚精華 從肌底保濕

隨着秋季的溫度及濕度相對下降，皮膚中的水分變得容易被蒸發，加上皮脂線分泌減少，便會導致皮膚乾燥，同時亦令皮膚的屏障功能變弱。要讓皮膚保持好狀態，便應做好保濕工夫。市面上大多數精華產品都聲稱具有保濕功效，要為自己挑選合適的護膚精華，當然要先了解其原理。皮膚及性病科專科醫生林嘉雯指出，普遍精華液都含有高濃度的保養成分，與一般面霜相比，質地亦較為輕盈水潤，能夠滲進肌底，從而達到更高效的修護功效。

精華水清爽 適合油性皮膚

市面上常見的精華產品種類、質地有很多，像是精華水、精華液、精華油，對許多新手來說，總會感到困惑，為何使用爽膚水後，還需要用精華水？塗上精華液後，為什麼還需要塗面霜？其實不同質地的精華產品，各有不同的用法，並針對不同膚質來達至有效的保養效果。

先說質地較為輕盈的精華水，當中含有高濃度的修護成分，比起爽膚水能提供更保濕滋潤的功效，同時因為質地清爽，尤其適合油性皮膚，可在以爽膚水為面部二次清潔後使用。爽膚水為開啟保養的第一道程序，促進後續的精華液、面霜等吸收，幫助保養成分深入肌底發揮功效。

精華液補水 精華油提亮抗皺

至於精華液和精華油的分別，資深化妝師Vanessa Wong指出，前者普遍主打保濕功效，質地通常呈現透明gel狀，易被吸收，能快速為皮膚補充水分，適合中性至油性皮膚使用；而精華油的功效，則絕非單純保濕滋潤，還具備提亮肌膚、抗皺、平衡油脂的功效，甚為適合成熟肌使用。

精華油助水油平衡

提起精華油，很多人每當聽到當中的「油」字，總誤以為會令皮膚「油上加油」，不但會令皮膚帶來負擔感，甚至乎導致毛孔堵塞。事實上，比起水分，油與皮膚表皮層更為貼近，其滲透力與吸收度亦更為理想，同時亦有助皮膚水油平衡，Vanessa表示：「每當轉季天氣，如果單靠保濕不足以讓皮膚達至水油平衡的狀態時，可使用精華油幫助改善問題。持續使用的話，更可讓膚質更穩定、提亮膚色。」她補充：「當皮膚出現狀况時，上妝前先使用精華油，有助妝容變得服貼。」林嘉雯則認為，要達到水油平衡，亦在於個人膚質，有時需視乎不同皮膚部位需要保濕的程度，「例如常見的混合性皮膚，T字位出油較多，便不一定需要保濕；可於面頰兩旁較亁位置才塗保濕產品，達至全面水油平衡」。●

林嘉雯--皮膚及性病科專科醫生，曾為中文大學醫學院榮譽助理教授。

Vanessa Wong--專業化妝師，為藝人及歌手化妝、廣告、多媒體視頻、舞台化妝等。

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文:劉詩言

編輯：陳淑安

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