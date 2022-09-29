黑松露帶子「三文治」 展現皮埃蒙特「味力」

主廚為年僅29歲的Romeo Morelli，生於皮埃蒙特的他，曾是皮埃蒙特五星級酒店Relais San Maurizio的行政主廚。加入CASTELLANA前，他曾在意大利、德國、新加坡、阿布扎比等地遊歷，吸收各地料理精髓。他先用上皮埃蒙特盛產的黑松露製成黑松露配帶子，帶子刺身以糖、醋、甜杏仁忌廉等略醃後，放在兩塊黑松露片之間，猶如黑松露帶子三文治，黑松露的獨特芳香襯托出帶子的鮮甜，為了讓味道更豐富，Chef Morelli特別加入椰菜花忌廉，讓整道菜式更添香滑。

鹽漬鯷魚富鹹鮮味 魚骨酥脆

而原條鯷魚配酸牛油及番荽醬，是一道向傳統羅馬鹽漬技藝致敬的菜式。古羅馬人愛以鹽醃鯷魚約兩三個月發酵熟成，除可保存魚鮮，亦可作調味料。Chef Morelli用上肥美的Cantabrian鹽漬鯷魚，以水洗去鹽味後捲成花狀上碟，伴以自家製的酸牛油及番荽醬，能中和鹽漬的鹹味，最特別是以炸鯷魚骨點綴，魚骨入口酥脆可口，極具滋味。

主菜方面推介北極紅點鮭配甘筍，北極紅點鮭（arctic char）主要分佈在靠近北極圈的海域，其肉質堅實、細膩，比起普通鮭魚更鮮甜，而Chef Morelli將之以慢火烤烘至外皮酥脆，配上以橙汁、牛油、香草等製成的柑橘醬汁，味道酸酸甜甜，與甘筍片、魚子醬配搭，矜貴之餘，又能提升鮮味，味道一絕。

作為一間主打皮埃蒙特菜式的餐廳，自然擁有不少美酒，店中收藏了Barolo、Barbaresco、Barbera d'Asti、Cortese di Gavi等知名葡萄莊園的美酒，而酒窖中還有多達300種皮埃蒙特美酒。●

CASTELLANA

地址：中環雪廠街16號西洋會所UG及1樓

查詢：3188 5028

備註：品嘗菜單每位$1280/4道菜、$1580/6道菜，另加一

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