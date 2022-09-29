大廚盤上「繪畫」 甜品畫、紅菜頭花環IG-able

烹飪是一門藝術，位於銅鑼灣的新餐廳CulinArt 1862便開宗明義，以烹飪藝術為賣點，把藝術帶入菜式之中，亦將菜式變成藝術品，融合為一體。餐廳的廚藝總監Stanley Wong是中德混血兒，中學畢業後隨即在德國攻讀廚藝，在超過25年的廚藝生涯中，曾參與南非前總統曼德拉就職禮午宴，也曾效力紐約Spice Market、香港文華東方酒店的知名食府，並獲不少著名飲食節目邀請作示範。其炮製的菜式將東南亞元素糅合歐洲菜餚中，看似不按章法，但也帶來了意想不到的驚喜。

餐廳分為兩個區域，分別是主打創意多國菜的Lounge & Kitchen，以及帶着私房菜影子的Chef's Table。前者以不同深淺色調的木點綴，當中更有數張以160年的老荔枝木製成的餐桌，沒有刻意打磨、呈曲線形態的邊位，有種不拘一格的個性，正好與菜式的理念不謀而合。

和牛他他香料調味「泰」滋味

畫家以畫布發揮創意，廚師則將作品透過擺盤表達在餐碟之上，就像「甜菜頭卡爾帕喬」便是一道賞心悅目之作。Stanley將黃金紅菜頭、紅菜頭切成薄片，再排成花環形態，配上藍芝士、無花果、焦糖合桃、沙律菜等，色彩繽紛。而黃金紅菜頭口感與紅菜頭相似，不過其草青味較輕，入口更清新，特別製作的芥末沙律醬香口又帶微酸微甜，十分開胃。

和牛他他是法國菜的經典菜式，一般以法式芥末、鹽、胡椒等調味，而他則特別用上泰式香料。「選擇了澳洲和牛封門柳，其肉味較濃、質感柔嫩，先烤至半生熟，口感會更嫩滑。至於調味料有羅勒、檸檬草等，加上紅咖喱椰子奶油醬，提升牛肉的鮮味，與坊間的牛肉他他有着截然不同的滋味。」半熟牛肉鮮味十足，還帶上香料的芳香，與自家炸香的脆米餅同吃，香脆與柔軟的強烈對比，又有另一種滋味。

嫩滑烤鱸魚柳 一紅一白醬汁搶鏡

主菜的烤鱸魚柳，用上美國南部可持續發展的鱸魚，肥美豐腴，Stanley只以鹽、胡椒等簡單調味，烤至魚皮香脆，肉質嫩滑，而一紅一白的醬汁更是焦點所在，白醬汁以杏仁、大蒜製成如西班牙凍湯般的醬汁，帶杏仁芳香；紅色的則是以燈籠椒製成的莎莎醬，酸微微相當冶味，與清香的大葱同吃，令魚鮮更添爽脆及清甜。

至於開放式廚房的Chef's Table區域，是Stanley的私人廚房，為客人提供如懷石料理般的嘗味套餐，有肉類、海鮮或素菜菜單選擇，各有頭盤、主菜、甜品等7道菜式。

桃太郎番茄啖啖鰹魚umami

先有桃太郎番茄，「黑番茄的糖度高，去皮後以日本昆布鰹魚高湯浸一晚，番茄有原來的清甜味外，還滲透鰹魚的umami，是一種極鮮的味道」。番茄去掉黑綠色外皮後，回復鮮紅色調，入口帶濃郁水果甜香，吃時不妨伴以昆布鰹魚高湯製成的啫喱，魚介的風味與番茄配合下，甜上加鮮，再加上澳洲冬季黑松露，盡顯大廚的心機和功架。

Chef's Table的尾聲是甜品，亦是整頓晚宴的高潮所在，看着Stanley以膠板作畫布，先以芒果醬、雜莓醬、可可粉等作主線條，然後鋪上脫水水果、脆片等，最後放上主角綠茶提拉米蘇、百香果焦糖燉蛋和意式奶凍，而Stanley更在焦糖布甸澆上烈酒後點火，配合加入液態氮的蛋白糖霜，有齊火焰及冰煙的視覺效果，非常IG-able，絕對是色香味俱全的藝術品。●

CulinArt 1862

價錢：Chef's Table嘗味套餐$1288/位，另加一

地址：銅鑼灣禮頓道29號華懋禮頓廣場1樓

查詢：2884 2603

文：古月淇

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵: feature@mingpao.com

[飲食]