論盡教育：香港教育似扯大纜

學童跨境如同虐待

王師奶本年1月11日曾在本欄寫過〈香港教育狂想曲〉，話學生因移民而退學，教師亦因移民而離職，滾水淥豬腸，兩頭縮，數目上雖非天衣無縫配合，但天生天養，一切自然調節，船到橋頭自然直。人算真不如天算，比例上教師走得更多，雖然傷疲盡起（退休教師代課），都仲係唔掂。王師奶一向認為跨境學童是殘忍的措施，人數過萬，羅湖出入境特設通道給學童過關，六七歲的孩子，背着重重的書包，坐火車到上水。上水站是另一個風景，泊滿校車等候跨境學童，未到學校已經折騰了個多小時，一個六七歲的孩子如何消受？放學了，交通情况調轉頭重演一次。這叫什麼？叫虐待，或者叫「善意的虐待」。奈何家長們喜愛港式教育，不惜舟車勞頓，所以北區學校曾經一位難求，加班又加班。

風水真係輪流轉，COVID-19一出，學校停課，港深斷絕來往，北區無晒跨境學生，於是縮班的縮班，合併的合併。王師奶本來認為是好事，不再有「虐待」出現，可是又出現教師飯碗問題。有人提議凍班（不減班數），保留教師人數；又有人冷冷的說：「唔夠學生梗係要裁員喇，有邊樣職業可以保你一世？」走筆至此，讀者會問：「又話教師唔夠？佢哋可以轉校㗎。」事情不是咁簡單，牽涉科目問題，唔通叫個教體育的教師去教英文咩！中學分科較細緻，調動就更加困難。

何謂「香港教育品牌」？

鄧飛議員話凍班只能「短期止咳」，王師奶是同意的，但不明何解要考慮引入東南亞及內地學生？香港教育主要服務香港學生，其他學生要來香港讀書只要符合法律規定，教育局不會拒人於千里外。至於香港有什麽優越條件吸引（不是你話引入就引入）外地兒童來港就讀是另一回事。鄧議員所指的東南亞可能是馬來西亞、越南、柬埔寨、印尼、緬甸等地（相信不包括新加坡），他們的子女來港讀書是寄宿還是父母陪同？香港有幾多間寄宿學校呢？至於內地生處境亦一樣，來港寄宿抑或父母陪讀？鄧議員說「10萬元學費一年，對很多內地家長不是負擔」。內地億萬富豪多的是，一瓶茅台都三幾萬，一年學費10萬確是濕濕碎。尊貴的議員們交遊者盡富貴中人，以為人人都視銀紙如廁紙。教育是不是專為這些人服務？你是教育界代表，一定深明教育的使命。王師奶不明鄧議員所說「（學校）數量急劇下降時，大家提起香港教育就想到『縮班殺校』，香港教育品牌就開始瓦解」的邏輯何在？教育質素的優良評估不在於學校數量，而在於內涵及方向。王師奶才疏，鄧議員可否解釋何謂「香港教育品牌」？反而對香港教育瓦解就有少少感應。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第416期]