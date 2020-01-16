辣媽CEO：哀悼公德

公德是家教基準

其實關起門來、怪獸家庭不出來社會獻世的話，怎樣教自己的子女，真的與其他人無關。教育子女，教他們做人之道，公德心是首要。有公德心，自然就知道要有規矩禮貌要有同理心。做人做事不能自我中心，自把自為，要顧及其他人的處境感受，不能罔顧公德。

如果有公德，就知道公眾地方場所及所有公共交通工具都是公眾地方，不是私人遊樂場，公眾都有使用權，所以不能喧嘩追逐奔跑，導致其他使用者不方便，更甚者會構成危險。不得霸佔、破壞公物，是基本常識。愈寫愈傷心，我由哀悼common sense，寫到哀悼家教，寫到哀悼公德，會不會有一日我需要寫最後的總結篇：哀悼人性？

五育以德先行

題外話，如果讀書只是為了吸收知識的話，其實孩子不用返學校上學，留在家中用電腦上堂就得，反正都是機械化的操卷測驗考試，永遠只是有老師講、學生乖乖坐定定聽就對了，何必大費周章費時失事送子女返學？有幾多家長知道，返學的目的和意義究竟何在？五育「德智體群美」，排第一的是「德育」。根據網絡上的「中文百科」對公德心有以下解說：「公德心，是一個國家，一個民族或者一個群體，在歷史長河中，在社會實踐活動中積澱下來的公共道德準則，文化觀念和思想傳統。」偏偏現今教育不管是家庭還是學校，只着重成績分數，不讀歷史不講文化，造成最大的缺失……就是缺德！

以前我年少時最討厭頑劣孩童，如今我知道他們都是可憐人及受害人！所以我最痛恨的就是始作俑者怪獸家長，葬送的不單是自己孩子的前途人生，還有整個社會的文化道德！

由義憤填膺口誅筆伐，到今日接受現實出文哀悼，對我來說是解脫。否則我不知有幾多眼火血管可以夠爆。只可惜源遠流長的公德不是壽終正寢，是初則淪落繼而死於非命，除了哀悼，只能哀悼？！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第416期]