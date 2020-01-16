英倫助鄰：應否報考GCSE中文卷？

部分卷需英文作答

在芸芸GCSE科目中，香港學生的數學程度較高，但因是英文卷，需要有一定的英文理解能力。唯有GCSE Chinese（Cantonese）這一科，我們可以利用母語的優勢，能夠較有把握地去拿下一個grade 9的分數，為自己的會考成績貼彩。而許多學校都很鼓勵學生報考。學校不用添加資源去教導，學生亦能為學校取得好成績，可謂雙贏。所以香港學生來到英國升學都會報考。

但大家亦要留意，GCSE Chinese 4份考卷中，除了speaking外，其餘的listening、reading其實都是要用英文作答，就算是writing，亦有translation這部分需要基本的英文能力，並非是我們慣常在香港見到的中文考卷。另外，更有意見認為中文科成績並不會被看上眼，對未來升學出路未必很有幫助；與其分心多應付一科考試，不如集中火力先處理好本身的科目吧。

EBacc科目 中文符合條件

英國政府設定了一套特定GCSE科目叫English Baccalaureate （EBacc），為的就是希望通過修讀和應考這一籃子學科讓學生具備較廣闊的能力以應付未來升學及就業。EBacc要求學生同時在GCSE報考英語及文學、數學、科學、地理/歷史，以及一科外語。

因為一般的香港本地學校都不設外語，很多較遲來的學生都沒有外語基礎，故比較難在短時間內像本地生般應付西班牙文、法文、德文這些外語。因此，GCSE Chinese亦可用作滿足EBacc的條件。

父母盼子女讀中文傳承文化

大家都知道GCSE要求的中文程度對香港人來說真的較低，大概一個能掌握香港小學階段中文能力的人也可以應付。大部分香港學生都可以通過自修及網上資源去預備。我亦認識有家長讓子女在Key Stage 3就先報考GCSE Chinese當作是為未來GCSE預備的熱身賽！

更有家長希望藉着報考中文科去延續文化的傳承，希望通過子女繼續學習中文去保留多一點香港人的特質。我亦見到有家長自己在家中拿起香港的小學教科書開班教授中文，實在欣慰。我更希望多見家長可以跟子女伴讀中文書籍，通過閱讀優質的中文書去培養下一代對香港特質、文化的興趣。

文：Eiffel

作者簡介：三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。

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[Happy PaMa 教得樂 第416期]