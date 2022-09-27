家庭有教：勤有功，戲亦有益

年幼老鼠缺乏遊戲 發展未如理想

腦神經學家在老鼠身上做了一項有趣的實驗。他們把一隻年幼老鼠放在成年老鼠群中飼養，這隻年幼老鼠和成年老鼠有自然的社交接觸，但就沒有機會和其他年幼老鼠玩「打鬧遊戲」。打鬧遊戲是年幼老鼠特有，為沒有惡意的摔打或追逐，類似人類兒童自然而然出現的「伏匿匿」遊戲，甚或是單純的「跑來跑去」。腦神經學家發現，這隻缺乏遊戲機會的年幼老鼠長大後，其腦部前額葉的發展較一般老鼠差。前額葉是負責分析數據、自我調控和社交互動的重要腦部結構，所以這隻老鼠成長後的生活習慣和社交也顯得未如理想。似乎，遊戲對老鼠的腦部發展扮演不可替代的角色。

當然，人類並非老鼠，我們不可以把研究老鼠的結果直接套用在人類身上，但很多非實驗的人類研究都顯示，遊戲是兒童發展不可或缺的部分！事實上，很多心理學家都建議大人安排幼兒（0至8歲）多作自由遊戲，而很多教育工作者亦會在幼兒教育場所加入特定的自由遊戲環節。關於孩子的自由遊戲，家長應該注意什麼呢？

時間：聯合國兒童基金會建議孩子每天最少有60分鐘的自由遊戲時間。

人數：孩子可以自己一個玩，亦可以與家長、兄弟姊妹或年紀相若的朋友一起玩。

方法：自由遊戲沒有既定的規範。在安全情况下，家長可以讓孩子做主導，決定自己想玩的情境、角色或規矩等。家長亦可以「學習」孩子遊戲的方法。例如孩子用紅白藍3種顏色砌高塔，家長可以「學習」孩子說：「爸爸也學你用3種顏色建設燈塔！」

成果：家長毋須過分在意遊戲能否達到特定「成果」（如：孩子玩生字卡後能否學到新詞彙）。自己遊戲的重點是讓孩子在無壓力下做自己感到興趣的事，培養孩子探索世界的興趣。這種「興趣」會變成孩子學習的火車頭，長遠讓孩子在成長路上走得更快，走得更遠！

想知道更多更於自己遊戲的知識？請收看我們中心製作的短片《勤有功，戲無益？》：bit.ly/3BSPTX7

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第416期]