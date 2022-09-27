同理心學堂：孩子發脾氣如何回應？

例如父母有些說話、行為令孩子很憤怒，但每個孩子都需要父母，他們會不想或害怕令父母生氣，這矛盾的狀態便形成了脾氣。若內裏的憤怒累積得愈多，又未能獲得理解，除了發脾氣的次數會愈來愈多，積藏的憤怒亦可能因一件小事被引爆，出現一些難以理解或失控的行為。

脾氣是一種矛盾心情

筆者曾在工作中遇過一個10歲小孩，父母給予他一間獨立房間，卻忽視了兒子的自主權，經常沒有敲門便進入房間，亦會擅自查看兒子於手機上與朋友之間的對話內容，更用「父母的權威」來駁斥孩子的不滿：「你沒有做壞事的話，怕什麼被父母見到？」、「房間與電話都是我買的，為何不可以看？」兒子便出現了一種既生氣又不想生氣的矛盾心情，漸漸形成了脾氣。孩子對父母的說話行為變得很煩躁，偶然出現失控行為，傷透父母的腦筋。

又例如一個6歲的女孩，父母對她的管教十分嚴格，對於功課、作息、課外閱讀均有一定的要求，甚至外出路線、食物選擇，均是由父母決定。當女兒不服從的時候，父母會說：「你為何不聽話，你乖，爸爸媽媽便不用這麼生氣。」、「不可以像嬰兒般鬧脾氣，經常帶給我麻煩。」女兒內心既不滿，又不讓自己對父母生氣的矛盾心情，同樣演變成脾氣，久而久之形成惡劣的親子關係。

憤怒是正常情緒 勿用權威制止

父母要學習傾聽孩子的心聲，要明白脾氣內裏掩藏的情緒。當孩子鬧脾氣時，先讓自己平靜下來，其後帶着同理心去猜測及回應孩子的內在感受與需要：「媽媽感受到你很生氣，可以讓我了解一下發生了什麼嗎？」、「爸爸不是想罵你，爸爸很想明白你，試告訴我你的感受？」父母既要理解孩子的憤怒，同時保持堅定與溫柔的態度：「媽媽知道你很生氣，很不開心，但是我們說好只是來看玩具，不會買玩具。」當孩子情緒獲得紓解後，再一步一步引導他思考分析。

另外，父母要檢視自己的管教方式，避免把自己的價值觀硬套在孩子身上，例如小朋友要乖乖聽話、憤怒是不好的、發脾氣就是頑皮等。其實憤怒是一種很正常且健康的情緒，是一種保護自己的力量。切勿用「死力」去制止孩子的行為，「死力」包括父母的權威、重複的道理、威嚇、命令、言語羞辱、體罰等，只要父母能重視孩子的感受，讓他們感到被聆聽，脾氣自然能減少，再加上父母管教上的調整及悉心的引導，子女更能提升處理個人情緒的能力，促進和諧的親子關係。

文：馬慶民（香港中華基督教青年會輔導組心理輔導員）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第416期]