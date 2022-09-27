家家有禮：預演去日本 神遊兵庫縣景點

場內除了設有多個以兵庫縣特色景點為主題的大型打卡位，大家更可於「城崎溫泉限定店」買日本直送限定手信，或到L5晴空花園玩「日本野球選手大挑戰」體感遊戲和「兵庫県の園遊祭」8大日本祭典遊戲，挑戰成功可獲贈「一燒肉」和牛壽喜燒串燒、「丼道」和風蘋果咖喱系列等美食。凡於場內以電子貨幣即日消費滿指定金額或憑The Point會員指定積分，更可參加「日本藍染工作坊」或「日本語會話教室」，又或選擇換領日系小禮品。

■INFO

上水廣場•兵庫県に行きましょう Let's go

日期：即日至10月31日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：上水廣場L2中庭及L5晴空花園

查詢：2639 9638

■送超輕抗UV摺疊雨傘及手提輕便電風扇

上水廣場送出日本風超輕抗UV摺疊雨傘（款式隨機）及富士山系手提輕便電風扇予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。有興趣的讀者請於9月30日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名及聯絡電話傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：請說出日本兵庫縣5大景點中其中一個。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第416期]