採訪手記：界定一線二線學校 有數得計？

友人心儀區內2間頂頭大熱的學校，A校沒宗教背景，B校屬基督教，一輪掙扎後，理性戰勝感性，她在「自行分配學位」（自行）階段，替兒子報了A校。不過，大家也知道，自行的成功率向來不及50%，即使去年有47.6%，創近10年新高，但其實當中57%學童也屬於必收的「世襲生」，真正的「幸運兒」不多。於是，友人已開始做功課，同步計劃「統一派位」（大抽獎）的選校策略。

說到大抽獎，專家經常提醒，甲一乙一可填心儀學校，但乙二、三就要保險些揀「二線」學校。問題來了，友人說，搞不清哪些是二線學校！這又的確是好問題。

友人兒子的校網，在7、8年前，一線、二線和「寶校」的分野十分清晰，但近2、3年，界線變得模糊。或許家長心態，也是不敢硬博那1、2間超級熱門的學校，於是紛紛轉移選擇二線學校，如此一來，區內的二線學校便愈來愈受歡迎，令該校網現在只有「超級熱門」、「熱門」和「寶校」之分！

選有潛質「寶校」作最後防線

揀小學，真的有點像買股票，唯有教友人還原基本步，睇數據！首先要翻查教育局每年公布的「小一入學統一派位選校名單」，揀選所屬校網，比較「暫定統一派位學額」與「自行分配學額」兩組數字，假如前者比後者少，就證明該校較多「世襲生」，也反映它屬較受歡迎的小學。建議把這類「超級熱門」、「熱門」學校抽出來，逐一計算統一派位學額佔小一學位總額的百分率，再按百分率高低排列，便較容易抽出誰是真正一線和二線了。另外，我也請朋友不妨趁開放日到「寶校」參觀一下，從中選一間較有潛質、有機會上位的作最後防線，若不幸二線選擇全軍覆沒，最少可派去自己可接受的「寶校」，總好過被派去一間「意料之外」的學校。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第416期]