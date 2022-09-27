優點：近港鐵站，可於金鐘購買食物再步行前往；有海景，地方廣闊

缺點：某些位置比較曬，而且因為廣闊，一些位置與洗手間有一段距離

交通：港鐵金鐘站A出口步行約5分鐘

■西九文化區 設施齊近市區

優點：近市區，附近餐廳、洗手間齊備，有海景

缺點：平日人較多，難找到位置

交通：港鐵九龍站E4或E5出口步行約10分鐘；或於該站乘坐小巴26D

■啟德郵輪碼頭 大片草地有海景

優點：大片草地，有海景

缺點：附近設施不多，小巴班次較疏落

交通：九龍灣乘坐小巴86；觀塘乘坐巴士5R；九龍城乘坐巴士22M

■數碼港海濱公園 有海景近商場

優點：有海景，地方闊落，鄰近商場

缺點：地點偏遠

交通：銅鑼灣乘坐小巴69X；旺角乘坐巴士970；中環乘坐巴士30X

■山頂公園 人流少歎靚景

優點：人流少，景色優美

缺點：地點偏遠，落車後還要行一段上山路才到達

交通：乘坐纜車；港鐵香港站乘坐小巴1號；中環乘坐巴士15號

■迪欣湖 設兒童遊樂場

優點：湖景優美，設有兒童遊樂場及便利店

缺點：草地傾斜位較多，亦要小心皮球等物品跌落湖中。泊車位少，巴士班次疏落

交通：迪士尼樂園乘坐巴士R8

圖：資料圖片

[Happy PaMa 教得樂 第416期]