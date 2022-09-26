醫學滿東華：慢性咳嗽可致子宮脫垂

「不用緊張，你如何發現？幾時發現？」

「都有一段時間，不過好似愈來愈大。當我行或站久了就會差一點，躺下就好似好一點。」

「有沒有影響到日常生活？例如，行路時會否感覺到？有沒有流血？或影響大小便，導致失禁或不暢順？」

「都會！比以前更容易失禁。」

「請問你有沒有生育小朋友？順產或剖腹？」

「我有3個仔女，全部都是順產。」

生育次數多高危

黃女士的情况並不罕見。子宮下垂是子宮從體內正常位置沿陰道下降，甚或下降到陰道外。造成子宮下垂主要原因，可能涉及骨盆底層器官脫垂。骨盆底層（pelvic floor）是支撐着膀胱、子宮、大腸，以及固定尿道、陰道和肛門位置的肌肉。這類肌肉會影響下泌尿道及排便功能的表現。根據患者骨盆底器官脫垂的位置，可分為膀胱脫垂（cystocele）、子宮脫垂（uterine prolapse）、陰道頂部脫垂（vault prolapse）、腸脫垂（enterocele）和大腸脫垂（rectocele），引發不同狀况。膀胱脫垂可引致尿頻、小便失禁、排尿困難，甚至尿液倒流，嚴重可引致腎臟受損。直腸脫垂則可令到排便困難及行房困難。

子宮脫垂主要原因包括懷孕及分娩，尤其是生育次數多、體重快速增加或減輕、身體老化和長期承受較大腹壓（如慢性咳嗽、便秘、常搬提重物及較肥胖者）。因此，患者需要改善日常生活習慣，盡量減少腹壓增加的活動。例如避免搬提重物、減少長期蹲着或坐矮板櫈、控制體重（但要避免過快減重而引致肌肉流失，加劇骨盆腔鬆弛的風險），以及改變生活習慣、防止便秘。如有長期咳嗽就不要輕視，需要及早處理。

醫生視乎患者脫垂位置及嚴重程度，選擇適合治療方案，包括手術治療和非手術治療。病情輕微的患者，最簡單方法是每天做盆腔底肌肉運動。做法是將骨盆底肌肉放鬆後，肛門用力收縮或像憋尿般收縮5秒後再放鬆，連續做10次，每日3組，熟習後可以慢慢增加次數。這些運動可以是坐着、站着，甚至臥着做，患者必須每天勤力訓練才可見效。

如果子宮脫垂已經突出陰道口，而令患者造成困擾，醫生一般建議手術治療，包括切除子宮手術或保留子宮的修補術。如有疑問，應及早求醫。

文：李天惠（東華三院醫療中心（北角）— 醫生（婦女健康））