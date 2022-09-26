醫路同行：前列腺癌未必有徵狀

先生剛踏入60之年。詢問過病歷後，發現他實在沒有什麼下尿路徵狀，因此很易理解他為何沒想過看醫生；但接着做前列腺檢查時，卻發現前列腺有硬塊，隨後的前列腺特異抗原（Prostate Specific Antigen，PSA）驗血報告也顯示有關指數明顯上升。而前列腺磁力共振檢查發現，除了前列腺出現癌變信號之外，盆腔淋巴及恥骨都出現懷疑轉移的情况。最後，活檢組織化驗結果證實是前列腺癌，從正電子掃描得知恥骨位置有活躍癌細胞，病情在毫無先兆之下已踏入擴散階段，即第四期。

根據最新香港癌症資料統計中心數字，在2019年香港有2532宗前列腺癌新症。前列腺癌發病率在這10年呈上升趨勢，從統計數字觀察到，年過60的男士會有較高的發病率。在新症患者中，約三成患者PSA指數於10µg/L或以下確診前列腺癌，而有約四分之一新症患者確診時已為第四期癌症。

年過60注意 早期治癒機會高

男士們，要知道是否患有前列腺癌，有幾點可要留意。一，定期檢查身體及前列腺，要知道前列腺癌不一定會帶來不適徵狀；二，透過驗血檢測PSA水平，評估患上前列腺癌的風險；三，倘若上述檢查結果異常，應與醫生商討，及早做活檢組織化驗從而斷症。

患上早期前列腺癌，只要得到適切治療，治癒機會很高，5年期生存率可以超過百分之九十。早期前列腺癌患者，PSA指數大多在10µg/L或以下的水平，此時癌細胞仍處於前列腺之內，未有擴散到附近組織或轉移。在這個階段，外科手術或電療，都是根治前列腺癌的標準方法。

文：魏浩然（香港中文大學醫院泌尿外科專科醫生）