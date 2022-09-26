每半小時郁一郁 4招伸走腰背痛

生活和工作忙碌不是藉口，安坐辦公室，也可以做簡單肌肉訓練，伸展腰背、大小腿，預防和紓緩腰背痛。

久坐少運動 WFH雪上加霜

導致腰背痛的因素很多，一般是姿勢不良或與肌肉勞損有關。忙碌的香港人長時間在辦公室工作，加上疫情嚴峻，不少上班一族改為在家工作，結果連返工放工的步行時間也大大減少。長期坐着工作，確實少了運動的機會，生活逐漸偏向靜態。

脊椎是身軀支柱，由肌肉、肌腱和韌帶來維持及支撐，並由椎盤緩衝脊椎壓力，收避震之效。脊椎任何地方出現問題都可能導致腰背痛。而盆骨與臀部及後腿側肌肉連結，故當這些肌肉繃緊或被拉扯時，就限制了盆骨動作，直接影響腰背的靈活度。當壓力集中在脊椎會導致腰部疼痛；再加上肌肉繃緊會令坐骨神經線受壓迫，亦會增加肌肉麻痹及刺痛的狀况。

痛楚可延至肩頸

聰明的上班族或許對保持良好姿勢有所認識，但原來長時間維持着一個姿勢不變，不論是坐下或站立，都會增加腰背肌肉和椎間盤壓力，並引起肌肉痠軟、繃緊或疼痛，甚至出現臀部及大腿肌肉痛楚、麻痹或乏力等徵狀。如果長期置之不理，會把問題延伸至肩頸部位，後果不堪設想。所以，如果你已有一定程度的腰背痛，必須盡早求醫。

電動升降桌助改變姿勢

既然了解到長時間維持着一個姿勢是導致痛症的元兇，那麼不論在工作或休閒時，能夠養成經常改變身體姿勢的習慣，可大大有效地讓上班族紓緩腰背痛。現時市面上有一些電動升降桌，目的是要讓用家在工作期間不時改變坐姿或站姿，然而添置這些設備需要一定的開支，而最為經濟又有效的方法，就是工作時每隔半小時起身動一動，改變身體姿勢，如能做簡單伸展運動就更理想，這樣可避免增加腰背的壓力，從而減輕痛楚。

文：姚憶然（聖雅各福群會中風復康計劃物理治療師）

編輯：朱建勳

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