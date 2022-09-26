資深傳媒人 退而不休享受me time 陳圖安挑戰鋼管舞「輸得起」

處處自設關卡，白白失去很多樂趣。生活副刊邀請一眾初老、中老、老老，變身「超班實習生」挑戰新事物，身體力行證明人生不必設限！打頭陣的有年逾六旬的資深傳媒人陳圖安，挑戰舞者形象婀娜多姿的鋼管舞。

鋼管舞者，舉手投足流露出自信，是自我欣賞的表現。誰說年紀大就不可以嘗試鋼管舞？正如陳圖安（Jacky）說：「人生從來無話夠，永遠只會愈來愈精彩！」對於大膽的鋼管舞邀約，Jacky一口答應。

人稱「安哥」、「Jacky哥」的陳圖安在傳媒行業打滾多年，做過亞洲電視、新城電台、衛視中文台等電視電台，幕前幕後皆見其身影。問他歲數，猶如秘密，只笑言已領「長者咭」。約6、7年前他從保良局企業傳訊部主管一職退下，時間表旋即被各式各樣項目填滿。「好多朋友問我幾多歲退休，我說我又不是人事部，怎會知道！其實到現在我都不知道退休年齡是多少，我沒有『退休』二字，只有繼續第二條人生跑道！」現在他與朋友合伙開設marketing公司，接接案子；每星期又在香港電台開咪主持《安哥同學會》；閒時寫專欄、小說，或特地駕車到西貢、大帽山等幽靜餐廳，享受me time，不再受正職束縛，他笑言正過着「自己想過的生活」。

跳鋼管舞是affordable冒險

當記者邀約Jacky試玩鋼管舞時，他爽快答應，讓記者擔心他有否思慮周詳，畢竟我們曾聯絡過幾名「玩得」長者，他們聽到挑戰鋼管舞後都有一定顧慮，或擔心服裝太性感，或擔心體力應付不來。Jacky卻說：「我很有信心告訴你，我沒有擔心。」他形容跳鋼管舞是他affordable的冒險：「無論是時間、經濟，還是體力上我都做到，而且我輸得起。做不到就做不到，反正我第一次接觸（鋼管舞）！」

一日鋼管舞挑戰

準備：最佳狀態醒神上鏡

為了今次拍攝，Jacky嚴陣以待。拍攝前1星期，他特地詢問當日衣著，導師說一般T恤、短褲已可；但當聽到要赤腳上課，Jacky卻擔憂起來，但不是怕受傷、怕累，「我平時緩步跑習慣不穿襪，所以腳部皮膚不好看；於是做了一次spa，又連續4、5日在腳塗上大量潤膚霜護膚」。他為了不讓小腹跑出來，拍攝前一兩天特地戒吃米飯，拍攝當日又找來化妝師輕描數筆，對個人形象一絲不苟，希望以最佳狀態上鏡。

熱身：瑜伽帶助伸展

鋼管舞不少動作需用肌力支撐身體在鋼管上完成，Aerial Arts Academy鋼管舞導師張煒彥（Rhyn）指出，任何年紀都適合跳鋼管舞，但年紀大的學員復元能力較慢，最重要避免受傷，必須做足熱身，而且要以正確方法和姿勢完成各項動作。所以「上pole」前，他與Jacky做了大半小時熱身，包括左右提腳、交叉蜷腹、平板支撐等，偶爾Rhyn會提醒Jacky「坐直一點」、「挺直胸膛」，多運用肩胛骨和背部的肌肉。當Jacky做不到某些伸展動作，就用瑜伽帶輔助。

上課：不斷嘗試做到滿意

做好熱身，Rhyn教授4個基本動作，包括around the world、chair spin、pole climb（圖）、pole sit。

「好好玩！」Jacky說。記者聽過身邊不少人試玩鋼管舞後大呼「很難、很痛」，Jacky竟然覺得很好玩？「你會不會在街上攬住電燈柱轉一個圈？但在這裏我可以。」他調皮地說。

4個動作中，他認為最難的是pole climb，需要雙手雙腳夾緊鋼管，再向上攀爬。但他覺得自己很重，以致信心不足，「你看老師身材幾靚，我都有點肚腩，只要一想到這裏就不成功」。失敗的感覺令他很焦急，連番請教導師自己失敗原因。聽過講解後再嘗試，Rhyn亦扶着他，好讓他不用擔心會掉下來。導師和記者都擔心地問：「要不要休息一下？」「不用！」Jacky斬釘截鐵回應，再接再厲。

雖然Jacky未能完美做出所有動作，但Rhyn也很欣賞這個學生，「他是敢於發問和爭取機會的學生」。Rhyn遇過很多學生，上堂時因緊張、害怕，所以不敢發問，但Jacky不止發問，更在意自己做得不好，又主動提出再次嘗試，直至自己滿意為止，「所以他進步得很快」。例如做動作around the world，旋轉時要轉手、轉重心，初學者不易記住，Jacky試過幾次後便能流暢地完成。Jacky解釋，要求做多幾次，因為既然可以爭取機會，無論如何都要問，「再做唔得，doesn't matter」。

後記：周身痛也enjoy

上完堂1星期後，我們再問Jacky感受。他說跳完痛了1、2天，右膝及左腳掌瘀了，腰部肌肉和手掌虎口位置疼痛，但之後痛楚就消散。即使「周身痛」，Jacky仍然想繼續學，挑戰做不到的動作，強調「今次好enjoy」！

看到Jacky的興奮模樣，難以想像他以前竟瞧不起鋼管舞，「我覺得好悶，因為只有一支鋼管」。這次體驗令他徹底改觀，「我覺得鋼管舞很有挑戰，四肢要配合，人要平衡，眼睛望向哪個方向也會影響你的expression」，而且對體能有要求，又要懂得運用不同肌肉和關節，每一道力、每一下上落都有學問。正因只得一支鋼管，沒有其他工具輔助，全靠自己的肢體和技巧表演，「鋼管舞『無得偷雞』，要真材實料」。加上，無生命無呼吸的鋼管就是你唯一的拍檔，沒有對手可以交流，「就係靠自己，鋼管舞係靠自己，退休人士都係要靠自己」！

Jacky強調，是次「冒險」好玩之處不單單因為鋼管舞，而是在於可以接觸活了半世紀也從未接觸過的新事物。如果有想追求的夢想，或想嘗試的挑戰，就別再遲疑，走出comfort zone。「年輕時你的事業、家庭、愛情，都經過無數的成功與失敗，去到一把年紀還怕什麼失敗？去馬！」

好玩檔案 1

實習生：陳圖安

年齡：60多歲

專長：資深傳媒人，開設市場推廣公司，主持電台節目，寫專欄

新挑戰

鋼管舞

Jacky金句：

「掌聲不需要錢，笑容都不需要錢，畀多啲人，鼓勵多啲人！」

文：張淑媚、李欣敏

圖：楊柏賢

場地提供：Aerial Arts Academy

編輯：梁小玲

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■有片睇

陳圖安挑戰鋼管舞bit.ly/3R1znIk

[超班實習生]