星期日文學‧艱苦地將自己轉化成詞語：里爾克《安魂曲》

【明報專訊】聽聞英女王及高達(Jean-Luc Godard)逝世,想寫一些東西,最後還是翻開書,找找哀歌(elegy)或悼亡詩。哀歌或悼亡詩有悠久的傳統,英國文學中,有葛雷(Thomas Gray)的名作〈悲歌在鄉村墓園作〉(Elegy Written in a Country Churchyard,又譯為〈墓畔哀歌〉)、彌爾頓(John Milton) 的〈黎西達斯〉(Lycidas),以及雪萊悼念濟慈的名詩〈阿童尼〉(Adonais: An Elegy on the Death of John Keats, Author of Endymion, Hyperion, etc.)等等。德語世界中,里爾克(Rainer Maria Rilke)一生經常以死亡主題入詩。