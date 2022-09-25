未來城市：Mil Mill的循環經濟 香港走唔甩的未來

Mil Mill 3年：做好品牌故事

「我淨係想做生意㗎咋……」葉文琪不斷接聽來電解釋特首所指環保署已聯絡Mil Mill稱有3幅短期用地招租，並沒解決他們的問題，中間就嘆着這一句。回顧2019年10月成立Mil Mill不久，「星期日生活」記者亦曾專訪他，他當時就自言「從來都只是生意人，而非環保人士」，並且「長遠希望形成一個循環經濟圈」。他是讀市場學出身的，被問及對於品牌營造，他說：「做回收其中一個最重要的環節，是關於改變人的行為，這不就是marketing？還要做branding才會做得更加好，我是好有意識做這件事。」

與客人互動多

灌輸回收知識

「簡單來說，整個品牌出來前要有一個好的故事，而這個古仔要有事實去支撐，這個品牌就是，我們有間廠收紙包飲品盒，以及處理好多廢紙，這些廢紙亦會做很多產品賣給消費者，上下游都有參與。」而且他提出與消費者溝通的透明度要高，「我們透明度愈高，跟顧客關係互動愈多，忠誠度也愈高，最多人喜歡看的（資訊），除了關於我們的營運之外，是關於紙方面的知識，如牛油紙為何回收不到，他們覺得專業，我們又解釋得清清楚楚。第一，你不會給我很多（不能處理的）垃圾；第二，消費者又學到知識，可能影響到生產者也會想想應否改善」。

概括地拆解Mil Mill的運作，要建立起一個「圈」分兩大部分，第一是做好間廠，取得非固體廢物證明把紙包飲品盒打成的紙漿出口到內地、收來的辦公室廢紙尋得越南廠房造廁紙，這些流程都克服了；另一部分就是如何讓品牌接觸到消費者，可能是不少用家最貼身的體驗，卻少有留意的部分。早在設廠前，他說2009年資訊機密處理有限公司（SSID）成立後不久，已與發明出紙包飲品盒、也造就了維他奶成功的Tetra Pak結成合作伙伴關係，研究在香港做回收的可能，所以2019年10月Mil Mill開業後就與維他奶合作在學校推先導計劃，隨後環保團體、年輕區議員響應，一些營運「綠在區區」的團體參與，至今天「綠在區區」已成Mil Mill回收紙包飲品盒一個主要來源。

另一方面就是賣廁紙，由於付不起上架費，Mil Mill廁紙起初助力來自與HKTVmall洽談成功，放上網購平台，「當時有送貨司機說，咦唔通買滿幾多貨物送一條？差不多戶戶都會訂，我們好高調做環保品牌，年輕一輩比較支持」。之後又有百佳找上他們，「對他們來說（好處）應該是體現一種社會責任」。這個部分延伸下去，他們還與酒店合作回收月餅紙盒，甚至在源頭提供意見改善包裝設計，影響上游紙盒生產，「呢個真係循環經濟」。

國策搞循環經濟 港欠規劃

全面地做好一環扣一環，循環經濟不是葉文琪自創的詞，Mil Mill既因私人企業搞回收需有獨特的生意模式殺出一條血路，換個宏觀角度看，也是香港推行循環經濟的一個試驗場。歐盟2020年3月通過「循環經濟行動計劃」、中國去年推出《「十四五」循環經濟發展規劃》，美國及台灣環保署亦設專頁，美國定義是「盡可能保持材料、產品、服務不斷循環流通」，台灣官網就解釋是「把廢棄物轉換為再生資源，對於能源的選擇，以永續的觀念去逐步調整」，簡單而言，浸大生物系教授、生物資源與農業研究所所長黃煥忠說：「我們內裏所有活動產生的東西都得以循環，如廢物經過處理再投入生產線。」

科技園去年與光大協議 搞綠色科技

香港環境局去年2月亦公布《香港資源循環藍圖2035》，願景是「全民減廢‧資源循環‧零廢堆填」。不過黃煥忠就認為「循環經濟在香港，不應該只是一個口號，而是要實際去做，好多人將此責任放在環境局，認為『呢啲垃圾，佢哋搞掂佢啦』」，他指出從經濟角度去看，「香港政府究竟有沒有一個全盤的循環經濟概念，如何去推行？環境局不是做生意的，不同的局需要互相協調，即環境局有它要處理的事，可促使它（循環經濟）變成工業，當它變成工業，創新科技局就將它變成責任，作為我們未來再工業化的其中一個範疇。」

Mil Mill續約事件顯示現時出現的矛盾，「科技園是一個很可笑的現象，它開頭找不到自己方向，於是就發展環保工業及其他工業，現在找到高科技的方向，就視循環經濟這些工業是低科技，這是短視」。2016年時任科技園總裁的馬錦星在一個專訪介紹過，科技園公司專注五大科技群組，包括電子、資訊科技及電訊、生物科技、綠色科技、精密工程，其中「生物科技、綠色科技和精密工程則較前衛」。Mil Mill在2019年10月開幕剪綵邀得時任環境局長黃錦星及科技園行政總裁黃克強出席，時隔兩年，今天其所在的元朗工業邨與大埔、將軍澳工業邨在去年10月因「重新定位」改名為「創新園」，元朗創新園以微電子中心為重點項目，Mil Mill亦只獲續約一年。但科技園是否已不再想搞環保？去年8月，科技園與中國光大環境簽合作協議，「攜手在港打造綠色科技孵化與轉化平台」，「支持相關初創企業發展」，當時黃克強亦有願景，稱要「為國內外綠色產業的發展提供持續新動力，共同推動綠色技術創新成果走向世界」。

黃煥忠指出，這種不論是科技園內、還是與環境局之間各有各做的情况，就見到香港對循環經濟缺乏規劃，「若覺得光大作為全國大企業來搞環保，肯定好多資金、資源，而Mil Mill咁細就算數，這是不對的，理論上要有方向，做循環經濟是方向的話，就要有地有政策」，「冇錯，現在我們的環保工業相對處於一個落後的環境，但不落後，也不用講工業4.0啦，既然如此就要扶持它」。

像Mil Mill的放大版，香港亦需要營造一個生態，他認為政府的角色很重要，「Mil Mill不是真正做到好多，最後應是香港所有的廢物能夠有經濟誘因用到，現時最大問題是無地，講到尾就要政府配套，指定一些土地做循環工業，租要很低，讓回收及再造行業覺得有利可圖」。

想走得遠 需公私營合作

另一方面，Mil Mill以做生意為目標，因而極力砌出一個圈，這也見到環保事業不能只靠政府，黃煥忠說要走得遠，需要有公私營合作，「由政府營運一定蝕錢，但沒前面配套，公司又蝕錢」，所以他提出，「政府要提供廉價的地處理垃圾，不過（對商人的）附帶條件是膠拿回來，商人要把它變成有用的產品」，既需要政府支持，又不能扼殺商界運用資源的能量與「諗頭」。「將資源循環最大化」是循環經濟其中一個關鍵理念，即是要「揸盡」價值，「就如膠，拿去焚燒產生能量都是循環經濟，香港起焚化爐就話我們做循環經濟，不過，我們叫它作『唔係好有責任感嘅循環經濟』，乜都唔分就攞去燒，即是浪費了資源。如果跟歐洲國家一樣，前期做好分類，將膠與其他物質作經濟活動，剩下不能分的才拿去燒，就達到更高效率。」

高新科技可落地拓環保產業

黃煥忠認為科技對於環保事業亦很重要，科技園、創科局推崇的「高新科技」除了AI，亦應落地研究如何用在最近身的日常生活之上，並可促進科技產業與環保產業的合作。關於循環經濟，國際間有不少討論與最新趨勢，「循環經濟是以歐洲國家做得相對好，他們看廢物基本上都是資源，不過資源由礦山變為城市，礦山不在郊外，堆填區也可以是礦山」。他曾向政府介紹堆填採礦（Landfill mining），「在堆填區掘出金銀銅鐵石，又重新再造，掘完等於還原塊地，又可以起樓，是雙贏方法，在德國、奧地利、比利時已有探索，最近英國也成立一個團隊去探討」，「美國不會做，因為他們的土地多，歐洲國家細，堆填區接近城市，掘出的東西值錢，地又值錢，可能性就高，而在香港就更適合」。

Mil Mill研微型工廠有願景

非為遷新加坡 盼複製香港模式

人人擔心Mil Mill執笠，不過在新聞細節裏，其實也藏着Mil Mill的藍圖與對未來的視野。Mil Mill透露新加坡曾邀其到當地設廠，有意見就認為這是新加坡因香港發展環境不佳而「瞓住就贏」的又一例證，但葉文琪解釋公司由頭到尾並非打算放棄香港避走星洲。他說過希望有3年寬限期，其中因為研發更微型的設備需要時間，而研發成功的話，需要的廠房面積就可減少，這不是為隨時走佬而作的準備，反而是希望把Mil Mill的「香港製造」的商業模式拓展到各地，「我們知道在美洲那邊有這樣的設備，但對方暫時無意franchise（准許其他企業使用）這個設備出來，我們就試吓自己做不做到，我們都很驚訝那小型廠房比我們現在的小很多、用電少很多，但產能相若」。他說相信Mil Mill的模式能在香港實行，新加坡也可以，「由頭到尾我們是用一個城市林業的概念，如果我今日在香港、明日在新加坡，甚至舉例如去到澳門都做到微型設備，這個是work㗎喎。我們是朝這個方向走，但做不做得到，我都未答得你咁實住」。

黃煥忠認為這是Mil Mill為了有生存空間而不得不做的研發，「他們很聰明，我就唔做大，做技術精華，做好佢，成功之後可將整套系統賣到其他地方」。葉文琪其實亦有打算繼續研發更多產品，貓砂、環保棺木、洗潔精球……一間公司以創新改良它的生意循環是為生存，而黃煥忠就指，香港的循環亦是不得不做，「這是香港避不到的，我們不能再將廢物成車運去深圳，呢支歌仔冇得唱，因為大灣區所有城市都咁發達，香港必然要自己承擔這個責任，循環經濟是必然要走，政府要把這個融入工業4.0及配套裏面」。路線是清晰的，但他明白政府不易做，「政府個廚房好多隻鑊都好熱，這就考驗新政府的能力，如何運轉乾坤、調配資源，讓每一件事都向前走，而不是丟下一些」。他笑言「炒晒咁多隻鑊都咁靚好難，但至少唔好炒燶吖，維持住佢先啦」。

【廢物循環篇】

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 曾曉玲、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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