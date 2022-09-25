ways of seeing：AI踩入藝術圈 Midjourney是敵是友？

輸入文字 AI生成圖像

Midjourney是一款AI圖像生成器，創建者David Holz說它接受過數十億張圖像訓練。在聊天平台Discord中開啟Midjourney，以英語輸入文字提示（prompt）如「陽光燦爛的日子，樹旁一隻長頸鹿，林布蘭畫風」，不消1分鐘就會收到4幅圖像，用家可再三調整，例如各元素在畫面的佔比。由於操作容易，Discord已有約90萬用家，不少人在社交媒體分享交流。

YouTube上有眾多試玩心得和教學，記者參考之後先到www.midjourney.com選擇Join the beta，從而登入Discord平台中的Midjourney頻道，裏面一系列newbies聊天室，隨便進入一個，可以看到其他用戶輸入的提示和生成的圖像。於聊天室的對話欄揀選「/imagine」，輸入的字句字數不限，如「Sunday Ming Pao」，送出信息後，數十秒內便收到4幅圖像，然後用下方U1、U2、U3、U4及V1、V2、V3、V4等調整。U是精算（Upscale），V是延伸變化（Variations）。

類似普普藝術

據《華盛頓郵報》專訪，Allen最初要求圖像要有達文西和美國靈幻藝術家Alex Grey風格，引人質疑AI算不算抄襲、剽竊？跨媒體創作室The Collective運用AI創作多時，聯合創辦人林敏兒認為原理與擷取和轉化現成圖像的普普藝術相似；另一創辦人和技術總監Andy Stokes解釋AI不是直接模仿、東拼西湊，而是近似人類學習不同畫風的過程：「想像我是個藝術家，我會去展覽、腦海會有些美麗畫作，或看書吸收知識，得到靈感。它像得到億萬個靈感，是強化了的藝術家腦袋……畢卡索也說Good artists copy，great artists steal。」

媒體藝術家林欣傑是付費用戶，形容它是「小畫家版的AI」。雖說是簡單輸入文字，但也有門檻：「玩久了會知道放什麼關鍵字、出現什麼，對我來說跟創作過程一樣。不過好多人不太認識藝術史甚至缺乏關鍵詞，從藝術角度，始終有一定知識才可跟它玩。」不少玩家為輸入準確提示，反倒認真學起藝術史來。

Allen參賽的組別是數碼藝術，準則是以科技為創作或展出過程一環，他曾表示Midjourney是畫筆般的工具，要依靠人的創造力，亦有論者視它為像Photoshop的軟件。這種工具論是否成立？林欣傑有保留：「開始聊天（給予提示）後，它會一直做下去，控制不到結果，如果是工具，應該好清楚會得到什麼結果才對。」比起同類AI如Disco Diffusion、Stable Diffusion，Midjourney效果並非最佳，但最適合業餘愛好者使用，林敏兒和Stokes 則認為它將來會更普及。

有沒有AI藝術家？

林敏兒和Stokes繼而談到「AI藝術家」在Midjouney普及下會像「NFT藝術家」稱呼一樣被濫用。Allen在《郵報》專訪中稱自己不是藝術家，這是首次參賽，但作品經過900次修改，如加上「華麗」、「奢華」等字眼調整色調和感覺。之後也用上Gigapixel AI和Photoshop潤飾。雖然作品有標明用Midjourney創作，但評委不知道它是AI，事後亦說不影響賽果，認為Allen將概念和願景帶到現實。

Andy認為Allen只算是「提示作者」（prompt writer）：「如果沒人輸入提示，作品不會出現，從這層面他們是創作者（creator），不是藝術家，或者5%藝術家，95%AI，像一個合作項目。」藝術品講求參與度。早在Midjourney興起前，他們已在使用AI工具如StyleGAN等，正製作關於珊瑚白化現象的互動裝置，可隨室內溫度變化，呈現由珊瑚構建的城市。

為技術革命建立新準則

Stokes費盡唇舌解釋分別，索性打開Midjourney，輸入「珊瑚、樓宇」，屏幕出現珊瑚包圍樓房的夢幻影像。之後他展示其項目的半完成貌，可見到兩者像融合為一，像獨特的珊瑚城市混合體。他們得出的結論是，自己的AI似個小朋友，需不斷指導但較易掌控成品，最後將變成珊瑚和樓宇的專家；Midjourney則是個叛逆青年，學識廣博但成品隨機，像一場摸彩（lucky dip）。

Stokes說：「人們得明白技術革命的優劣，建立相應的準則和道德。」Midjourney圖畫無疑悅目，但藝術不只關乎美醜，也關乎背後意圖，觀者詮釋和背後技巧，創作者可輸入感受，但隨機的成品不盡然體現他們所想。

作者、媒介 哪個先行

上世紀80年代留學美國及意大利的畫家陳偉邦受現代和後現代思潮啟發，現在院校教授繪畫藝術史，課堂雖涵蓋至元宇宙，他依舊用畫筆作畫，手把手在畫室教畫。他說人與藝術的交匯點最初主題為主，媒介其次；今天則媒介為先，「看先不先進，是否web 3.0，愈前愈好，準則已不同。讀大學時已有人笑我們：Still painting？」對科技的取態，大致區分成反對的人本主義者，以及支持的未來主義者。「以我畫畫來說，當然覺得需要交流、與生活密切接觸。但讀得美術史太多，又覺得科技是看你怎樣控制、為人所用。」人們標榜Midjourney等AI工具可替藝術家處理重複沉悶的工序，但他還是想一筆筆畫：「我們少時學畫畫已經很苦，（學）石膏像、素描、比例、調顏色，好麻煩，這樣都不怕，用了三四十年。」

藝術史教他凡事不能傾斜，如中世紀側重宗教、貶抑科學，現在科技領頭，甚至有人說在元宇宙看林布蘭就可以，不用到博物館看真迹。「愈來愈平面。（哲學家）海德格爾都說人要詩意地棲居，不要被科技吞沒，要講天地人神。」「我們常笑說科技沒帶領人的真正價值問題……藝術講的是人文問題、社會危機。」

他建議大家從《藝術作品的本源》論及梵高畫作《農民鞋》的部分得到啟發。如果有日AI取代藝術家，「這是文化偏頗，但我覺得不會發生，人類會堅持，不會讓它走向一邊」。如同科技發展千里，人們會回頭想環保。

林欣傑、The Collective、陳偉邦都聯想到19世紀的人曾害怕相機將取代繪畫，但繪畫至今仍是八大藝術。林欣傑的看法最為開放，稱難以為藝術分界，好的AI作品應該被看見。活躍台港兩地的他說台灣藝術家尤其投入AI創作：「明目張膽，攤開來，藝術本身就是拿議題給大家討論。」台灣稱作「科技藝術」，總有人會問藝術家到底是工具或是本人創作，他說是前設錯誤：「跟相機代替畫畫之說一樣，好似（思想家）班雅明說藝術家拿起相機，靈光就在，不是一拿起機器就沒有靈光。」

圓夢 紓壓 研究

Holz在《福布斯》專訪說Midjourney與藝術無關，只是想釋放普通人的創意，令人類更富想像力，不是要製造有想像力的機器。他更提到有個香港女士找他，說香港父母不希望子女做藝術家，所以她當上銀行家，但現在用了Midjourney，感受到自己真正想體驗的人生。Midjourney贏了比賽，但它的定位不像下棋AI般與人類敵對。林欣傑「課金」給它的原因，不是為幫助創作，只是深夜工作至腦閉塞時的調劑玩意：「好燒腦，一直放關鍵詞下去，消耗好多知識。甚至覺得是在對話。有時想到什麼就寫出來，似無聊開個Siri一樣，不過寫完變成畫，又想改小小跟它聊下去。」有設計師用以刺激靈感，有人用來做廣告比稿、方便溝通，也造福了傷殘人士，體驗創作樂趣。

網民發現Midjourney素材多來自網站ArtStation，香港設計師協會副會長林偉文研究香港動作電影，也留意到這點，並開始輸入不同關鍵字：「問吓AI如何看動作電影。」如加入「香港」，除了有香港背景外，顯示的打鬥場面略有不同，有較多特寫，背景有些幫派。他打算繼續AI和電影關係的測試，並會利用另一文字轉換圖像工具DALL．E 2，以及跟Midjourney一樣、用OpenAI研究實驗室開發的OpenPose，後者可輕易將人體動態捕捉並轉換成影片。曾教設計的他說，會接納學生用AI交功課，但需了解背後是為創意或純粹用AI代勞。受訪者多談到大眾對AI印象負面，但因藝術史的啟發、藝術家的訓練，他們不再像19世紀的人般畏懼新科技，最緊要用得光明正大。

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供、Midjourney

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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