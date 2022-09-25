料理分子：宜蘭溫泉之旅 與椰子奶凍雙色蛋糕條

雨中自騎 朝宜蘭進發

相信不論是高速公路或是山路都必定車潮擁擠。以前對台灣認識不多，只知道台北的北投是溫泉鄉，現在才得悉烏來和礁溪也是溫泉天堂。北投的硫磺泉氣味濃烈；烏來的是中性碳酸氫鈉泉，泉水高達80℃；礁溪的則是微鹼性碳酸氫鈉泉，泉水一般維持50℃。我鍾愛後兩者的泉水，無色無味，最愛礁溪泉水的温度。

期待溫泉之旅同時，剛好中秋正日也是休息日，那天到桃園中壢的外婆家烤肉。問到為何台灣人中秋節十家八室都在烤肉，大舅媽說：「很多年前一個中秋，一家叫萬家香的烤肉醬廠打廣告打得很兇，到處都是中秋烤肉要用烤肉醬。就這樣台灣人一到中秋便相約家中烤肉或光顧烤肉店。像日本人聖誕節吃炸雞一樣，都是被商家牽着走。」

相隔兩天後，便是宜蘭礁溪溫泉之旅。那天早上的新北依舊雨濛濛，雨量時大時細，由於騎機車能較自由地走動，加上風帶逐漸遠離宜蘭，所以最終決定騎車出發，公路之旅在微雨中啟動。

由於電單車不能上高速公路，只能沿着山路行駛。路線前段和前往烏來一樣，只是在烏來公路的入口繼續往前走向北宜高聯絡道。沒到200米已經開始進入山路。

坐在後座的我幸好有前座的賢遮擋不少風雨。更幸運的是沿途的大型貨車或電單車也是寥寥可數，1小時45分鐘的車程內經過無數個小彎，10多個看似還在經營的茶莊，9個髮夾彎，4個沒有營業的食店，和1間內設一尊金佛像的寺廟。由於一直下雨，我們沒有中途停車休息，到達北宜公路的九彎十八拐蘭陽平原觀景處才稍作停留，輕鬆愉快地欣賞在遠處的龜山島。

特色「手拿菜」 吃不停口

抵達礁溪已是下午兩點，趕快找一家還在營業的餐廳吃飯。大路兩旁是甕窯雞店、羊肉火鍋、牛排館或各式連鎖食店。最後選了一間才開了一星期的粵式脆皮雞食肆，其中一道菜名叫「手拿菜」，是用魚漿做成的魚片再切成幼條，然後烘乾至酥脆，再以避風塘炸蒜拌勻，要用手拿着吃。神奇的是吃了一條便停不了，還想詢問職員有沒有推出零食包。白飯是吃到飽，但很後悔吃了一大碗，因為一整隻脆皮雞加上和風口味的過貓菜把我的胃填滿了，幸好沒有吃早餐。

說到台灣餐廳的菜式名稱，總有些人只看名字是搞不懂什麼意思，像一間賣雞飯的店，其中一種湯叫「就是貢丸湯」，售新台幣40元，老闆說：「因為常被問到湯底是燉雞湯嗎？40元怎會有燉雞湯底，成本也虧損了吧。」讓客人一看便明白是一般的貢丸湯。另一間炒飯店一道名為「媽媽的炒飯」，意思是很夠料，配料絕不手軟，因為世界上有一種餓叫「媽媽覺得你餓」。

泡碳酸氫鈉溫泉 疲勞盡消

品嘗礁溪名菜過後，到訪了在隔壁的日式窯烤麵包店，口味繁多：抹茶黑豆、黑橄欖、奶酥肉鬆、南瓜、蒜香鴨賞，每個約200元新台幣，分量充足，下午時只剩下三四款口味，頗受當地人喜愛。再走7分鐘路程便到達入住的溫泉旅館，一晚只需1000元新台幣便能在房間的溫泉浴缸隨心地享用泉水。淋了一個中午的雨水，現能泡在50℃的微鹼性碳酸氫鈉泉水裏，不能形容的爽快，身心的疲勞迅速溶解於水內，每日工作14小時的累也蒸發於泉水的蒸氣中。下午6時坐火車到宜蘭市中心的羅東夜市逛逛，由於星期一的關係，約三分之一的店關門了。品嘗了三星葱煎餅、脆皮雞蛋糕、包芯珍珠豆花、碳烤五花肉配墨西哥莎莎刈包、鴨卜肉等，非常美味，幸福滿滿。當中的鴨卜肉的「卜」是台語，是炸的意思，也有豬卜肉，即炸肉粒但帶骨頭的，吃時要小心。

宜蘭特產蛋糕卷 香滑軟綿

第二天退房後去了附近的溫泉公園泡腳，賢問有沒有興趣體驗魚仔吃腳皮，我大笑，怕癢，亦怕虐待魚仔。購買了宜蘭特產，奶凍蛋糕卷，喜愛吃乳香忌廉的人定必愛不釋手，香滑軟綿綿，濃濃的乳香，甜而不膩。之後買了煙熏鴨賞，即薄片的鴨胸肉，鹹香味濃，伴以香菇蝦米湯通心粉吃，不得了。

然後到訪了一家辣椒文創館，吃了爆辣草莓雪糕，第一口沒什麼反應，準備第二口時，辣從喉嚨滲出來，幸好之前買了一瓶茶得以即時解辣。店員介紹一瓶辣椒泡菜，只需120元新台幣，感覺這邊的物價較雙北便宜。這趟短短的旅行足以充電，會計劃再訪，期待下次天朗氣清，也可到宜蘭的米粉廠參觀和吃到飽。

這次食譜以宜蘭特產奶凍蛋糕卷為藍本，似雙色蛋糕作主體，配以台灣菠蘿及椰子奶凍，加上海鹽甜忌廉中和過甜的味蕾。切開蛋糕條便呈現漂亮的橫切面，賞心又美味。吃月餅吃到膩，以奶凍蛋糕條填補一下空虛也不錯。

食譜

‧由4部分（椰子奶凍、菠蘿餡、海鹽甜忌廉、雙色蛋糕)組裝而成

‧分量約6-7片

椰子奶凍

【材料】

‧椰奶……255毫升

‧魚膠片……8克

‧糖……35克

‧液體忌廉……77毫升

‧香草籽油……1克

【做法】

1.先將魚膠片切成小片，泡在凍水內3分鐘至軟身。

2.把椰奶、泡軟的魚膠片和糖放進小鍋內。

3.以小火煮至糖和魚膠溶解。

4.加入冰凍的液體忌廉攪拌。

5.加入香草籽油。

6.倒入模具，放入雪櫃至少3小時或以上，完成，備用。最好提前一晚先準備。

菠蘿餡

【材料】

‧菠蘿粒……200克

‧糖……25克

‧檸檬汁……3毫升

‧魚膠片……7克

【做法】

先將魚膠片切成小片，泡在凍水內3分鐘至軟身。然後與所有材料以小火加熱至糖溶解。完成，備用。

海鹽甜忌廉

【材料】

‧甜忌廉……200毫升

‧魚膠片……3克

‧海鹽……5克

‧檸檬汁……3毫升

【做法】

1.先把甜忌廉打起至七成（有紋出現便可）。

2.將魚膠片切成小片，泡在凍水內3分鐘至軟身。然後以小火加熱至溶解。

3.把一點甜忌廉加入熱的魚膠液體中拌勻。稍稍為魚膠降溫。

4.再把魚膠液倒入甜忌廉中攪拌。

5.加入海鹽和檸檬汁拌勻即可，備用。

雙色蛋糕

【材料】

‧蛋黃……6隻

‧糖……56克

‧蛋白……6隻

‧糖……56克

‧低筋麵粉……70克

‧可可粉……10克

‧抹茶粉……10克

‧牛油溶液……20毫升

【做法】

1.蛋黃和一份56克糖倒入鋼兜內。

2.把蛋黃糖打發至淺黃，放一旁備用。

3.另把蛋白打至有泡泡。

4.把另一份56克糖分3次加入蛋白中打發。直至蛋白霜舀起時呈現尖端便可停止。

5.把三分之一的蛋白霜加入蛋黃漿內拌勻。

6.然後再把蛋黃漿分兩次加入蛋白霜內輕輕拌勻。

7.用隔篩把低筋麵粉加入蛋漿內，輕輕拌勻至沒有粉粒。再把雞蛋麵粉漿平均分成兩份，分別加入可可粉和抹茶粉。

8.分別把粉與蛋糕漿拌勻。拌勻後把牛油溶液平均加入兩蛋糕漿內。

9.在焗盤上塗上一層薄薄的可可蛋糕漿。

10.用烤箱以上火210℃焗4分鐘。

11.在可可蛋糕上塗上一層薄薄的抹茶蛋糕漿，用烤箱以上火210℃焗4分鐘，餘此類推，直至完成烤焗所有蛋糕漿。放涼備用。

組裝

【做法】

1.在模具底部墊一張焗爐紙。放入長條形的雙色蛋糕。

2.塗上一層薄薄的海鹽甜忌廉。

3.平均鋪上菠蘿餡。

4.再塗上一層薄薄的海鹽甜忌廉。

5.加入切裁好形狀的椰子奶凍條。

6.再次塗上一層薄薄的海鹽甜忌廉。

7.最後放上長條形的雙色蛋糕。

8.把蛋糕條封好，放入雪櫃雪一晚。

9.脫模時用小刀把蛋糕條兩端輕輕切斷，輕輕把焗爐紙拿起。

10.完成，可按照自己喜好切割。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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