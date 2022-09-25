副刊

漫畫連載

單元連載：空肚安心出幻象

【明報專訊】有時我會開「安心出行」來影相，有時會開相機來掃「安心出行」，不知何時拍下這張相片。閒來無事等飯到，空肚望着《安心出行圖》，竟然看出很多內容：

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