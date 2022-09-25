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2022年9月25日星期日
星期日生活
{垃圾變黃金達人}李家銘 迷失寶藏不受重視 做發泡膠回收 又愛又恨
流浪到天邊海角
開關7件事
周日話題：兩個國葬 兩種反應
家明雜感：《明日戰記》 一棵天外奪命花
開門讀書：對抗時代的匠人
星期日現場：那一場在英國領事館門外的展覽
周日話題：關於志記鎅木廠拆遷最後期限
同場加映：曲高和不寡 謙遜看藝術 積葵托奈的光影之間的不可知
誰人日記：送禮物
Long D：（一）看大海
圖文城市：牆
白路的逆行手記
阿貓阿狗：#159 屋企飯
1000x1000 空想星期天
放心寫作：給自己的情書
自吹自擂：《流浪之月》：讓我跟你走
對號入座：虛擬實境可以怎樣說故事？
影片簡評
單元連載：香港書17
單元連載：空肚安心出幻象
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧艱苦地將自己轉化成詞語：里爾克《安魂曲》
料理分子：宜蘭溫泉之旅 與椰子奶凍雙色蛋糕條
綠色生活：灰濛濛霧霾罩港 倡立法監測 保室內空氣質素
ways of seeing：AI踩入藝術圈 Midjourney是敵是友？
無定向學堂：子女飛走了 港版「空巢老人」有話兒
未來城市：Mil Mill的循環經濟 香港走唔甩的未來
放心寫作：給自己的情書
【明報專訊】你試過在開學的九月份，將過去一年的不足寫下來，然後提醒自己怎樣改善或補足嗎？這是社會教導我們進步的方法，但同時，也慢慢令我們特別敏感於自己的缺失，特別擅長在自己身上找缺點。
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