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星期日生活

放心寫作：給自己的情書

【明報專訊】你試過在開學的九月份，將過去一年的不足寫下來，然後提醒自己怎樣改善或補足嗎？這是社會教導我們進步的方法，但同時，也慢慢令我們特別敏感於自己的缺失，特別擅長在自己身上找缺點。

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