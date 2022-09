【明報專訊】康文署電影節目辦事處本月選映6位經典荷李活電影作者在1940至1950年代的重要作品,包括法裔導演積葵托奈(Jacques Tourneur)兩部黑白電影——被視為「黑色電影」典範作的《舊恨新歡》(Out of the Past)和驚慄電影《死亡魔影》(Night of the Demon)。