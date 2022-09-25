然而，作為人類，是無論去到邊都會生產垃圾的，且疫情不單無力挽之餘，更大有可能加劇人類的垃圾隨海漂流至天邊海角。致力回收雖是共識，某些國家走得前，某些地區則發展多年仍處落後。去周初傳出香港唯一循環再造紙包飲品盒的機構Mil Mill不獲科技園續約的新聞，坊眾即時起哄，固然憂憤於隨時大量本可回收的廢物又剩低一車車運送堆填之途，更多是不值一個勵志的港產工業再造故事因「創新」強行夭折，於是一個記者走了一趟元朗，另一個則去了荃灣，聽香港模式的廢物循環故事。

英女王的葬禮盛大而全球關注，日本則傳出要為安倍晉三舉行國葬而爆爭議，更引發自焚事件，搶不到機票可以先讀林康琪的日本國情文章，思想遊日。今期並加入郭梓祺與區華欣的新專欄Long D，聽說愛爾蘭都有個天涯海角？

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編者話˙黎佩芬

圖•Stella So

編輯•王翠麗

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