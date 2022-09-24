苔玉化身有生命花盆 充當種植初哥神隊友

從事平面及產品設計多年的阿健，原本開辦art jam活動，他為了讓參加者能對着真正的植物繪畫，開始嘗試種植盆栽，而他也漸漸產生興趣，甚至上網自學盆栽設計。2014年他創立盆栽品牌「植屋」，希望有更多人把「大自然」帶回家或辦公室，感受到人與植物之間不可分割的關係。他開辦不同的栽種工作坊，其中一個備受歡迎的就是苔玉植物。

苔玉（Kokedama）源自日文，苔指苔蘚，玉即是球，是一個由苔蘚包裹的泥球，像器皿一樣用以栽種不同植物。「一開始接觸的時候是在網上看到，但介紹只有一句『從江戶時代傳下來』，又不知道誰發明。」如此神秘吸引阿健繼續研究，他查找不同網頁、書本，發現早在唐、宋朝時，盆栽就從中國流傳到日本，雖然苔玉真正的起源已難以深究，但其中一個流傳的說法，「是為方便運輸而不用花盆，只用泥包着植物寄送日本，在途中泥的外面長出了苔蘚……之後流傳到民間，平民發現原來這樣也可以種植，反正買不起陶瓷花盆，於是照着做」！

在古時，苔玉可能只是種植盆栽的折衷辦法；在現代卻受不少人青睞，例如在日本、台灣、澳洲等地都有「粉絲」為它開辦網頁、工作坊，將栽種苔玉文化發揚光大。植屋開業初期，阿健指香港未見有同類工作坊，於是開班授課，「後來教教下，發現苔玉植物很適合初接觸種植的人，因為在成功種植苔玉後，種其他很多植物都不是問題，我自己也是一樣」。

整個浸水 水分均勻滲入泥土

不少種植初哥，開心地嘗試，卻傷心收場，甚至一次又一次成為「植物殺手」。阿健留意到，很多人都不懂得澆水，「有些人是用噴壺噴兩下水，沾濕盆栽表面的泥就算了，但中間、底部的泥未有水，如果在下午曬一曬便全蒸發掉，根部根本沒有沾過水」。而苔玉可以全浸透式地加水，即把整個苔玉浸入水中，水分便能均勻地滲入泥土，比用噴壺更容易控制。而缺水的苔玉會在水中快速排出氣泡，氣泡變少變慢時，代表水分差不多足夠。

何時需澆水？植物話你知

多久澆水一次？相信這是很多種植初哥的問題，阿健說：「我經常強調多久澆一次水是不一的，因為擺放的環境不同，會影響盆栽裏的水分，其實問它（植物）就最準。」如何問植物？就要靠觀察力。阿健感嘆，很多人對自己的家居環境不太熟悉，「有時我問人家中窗的方位，一半人都回答不到」，他說要知道哪裏有太陽照射，才能找到適合種植的位置，「有時不要說植物，對生活質素都有影響」。種苔玉植物就可以練習觀察植物水分的需要，可以不時摸摸苔蘚，感受是否乾燥；浸水後，記住苔玉的重量，不時將苔玉拿上手秤秤，感受到愈來愈輕就代表它跟你說「我要喝水了」！

苔蘚包泥土疏水 減爛根風險

除了缺水，很多盆栽死因是爛根！「植物的根部需要透氣，不可以積聚水分」，阿健表示，苔玉只有苔蘚包住泥土，可以疏走多餘水分，十分透氣，大大減低爛根的風險，更有利根部生長。不過，打理苔蘚對新手來說可能是個挑戰，因為「靠濕度和溫度去維持（苔蘚）綠色，室內會較好，如果放室外曬得多就很快變黃」。很多新手看見苔蘚變黃就很失望，但他指，可耐心等待苔蘚發新芽，或換新的一塊，毋須灰心，也不要慌張。「信心也很重要」，阿健提醒，只要了解清楚所種植物的習性和需要，為它提供合適的環境，就可耐心看見改善和成長，切忌「咩都驚一餐」，胡亂找方法，反而會種死植物。

阿健迅速地示範苔玉植物的製作，動作利落，看見綠茸茸的苔玉就像個長出了大樹的綠色小星球，令人看得出神，煩惱都拋諸腦後。他說，能親手做出美麗的苔玉很有成功感，但植物能帶給人的快樂不止一剎那，把它帶回家後，與它相處、生活一樣療癒。

■DIY苔玉「綠色星球」

材料及工具：

水、苔蘚、剪刀、鉗、紙膠帶、透明線、植物、黑泥炭土、赤玉土（按植物習性調整比例，通常泥炭土偏多）

步驟：

1.赤玉土加入裝有黑泥炭土的大盆中，倒入約1杯水（圖A）

2.泥土混合，揉成一團（圖B），如泥團鬆散可按情况逐少加水。搓壓泥團，如有少許水滴出來就代表水分足夠

3.除去植物的舊泥土（圖C），根部要輕力處理，未能移除所有舊泥也不要緊

4.把泥團從中間分開一半， 將兩邊橫切面按成凹狀（圖D），把植物根部藏中間，兩邊泥團合起來，搓揉成球狀（圖E）

5.清潔雙手，把苔蘚撕開成所需大小，包裹泥球（圖F），再壓實

6.用透明線把苔蘚固定在泥球上，可從不同方向圍繞苔蘚泥球幾個圈，把它紮緊（圖G）

7.透明線的尾端黏貼紙膠帶，用鉗把線的尾端藏到泥球內（圖H），即成

■苔玉工作坊

內容：教授苔玉製作及植物養護知識

日期及時間：每堂1小時，確實日期可網上查詢

地點：元朗黃屋村

收費：$350，包括所有材料費用

網址：bit.ly/3QmU41a

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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