藝文青：家人，就要接受彼此的過去   

這是近日上映的電影《飯戲攻心》及舞台劇《最後禮物》的核心。這兩部作品共通點甚多，除了都由黃子華主演，兩名編劇都以香港老行業下的傳統家庭為故事基調，《最》兩兄弟的父母經營裁縫店，《飯》中三兄弟住的家是父母曾經營「有福叉燒」的工廠。過去常有一家人一起做生意，但現代家庭成員多追求個人理想，是造成衝突的原因，也是無可避免的時代變革。

《最》的門票售罄，但劇本在書店有售。而《飯》剛上映，這幾個星期推出多齣港產片，如《失衡凶間》、《一路瞳行》、《明日戰記》、《阿媽有咗第二個》等，疫情下如此多電影面世令人鼓舞，也需要觀眾支持。

以下將會劇透。《飯》故事開首以愛情為主軸，陳湛文飾演的三弟跟王菀之飾演的女友常因結婚問題吵架；張繼聰飾演二弟，他的新女友（鄧麗欣飾）是大哥（黃子華飾）唯一的前度。最初不少對白關於兩性相處，女的要求野蠻，男的吊兒郎當，互相鬥嘴啜核抵死；到後來出現是否賣掉單位的爭拗，三兄弟各有人生目標，如三弟想要資金發展電競事業。但大哥一直跟兩個細佬強調「家在，爐在，老竇在」，所以不能賣掉單位。

接受衝突 關顧自己 往更遠未來

《飯》之中無法調和的衝突，看似是大哥和二弟的愛情問題，但其實更重要是戲中的黃子華從堅守家庭，到選擇往外闖的人生轉變。黃子華說不賣單位是母親遺願，加上長兄為父，有責任維繫一家人的關係，然而當溫柔體貼的女神林明禎如此跟黃子華說︰「這間屋裏，最拚命想要讓每個人都快樂的人，才是最不快樂的吧。」黃子華落淚回應，表示不知多久沒人問他快不快樂。

為了一個家庭的和諧，為不同家庭成員着想，很多時候只能犧牲自己。莊梅岩編寫的《最後禮物》是關於兩兄弟爭家產的故事，結局是兩敗俱傷，同樣飾演大哥的黃子華多年來浪迹天涯，與妻子在外地生兒育女，回香港只想賣掉裁縫店及舊居。飾演細佬的潘燦良，白手興家之餘親力親為照顧父母，然而覺得父母惦記大仔多於默默付出的自己；而大哥憎恨細佬留難自己，一氣之下殺死細佬。

傳統觀念中家人要親密相處，《最》卻突顯家人羈絆，如何計較父母對自己和兄弟的愛，或者原生家庭的創傷，是剪不斷理還亂的課題。大哥殺人後去拿細佬分給他的家產，遇到梁浩邦飾演的變性人分享家人不接受自己而離家出走的經歷。《飯》的結尾有黃子華與鄧麗欣擁抱，說要繼續做一家人，必須接受成為過去的事實。如果家是香港的比喻，留或走，命題就是要如何接受衝突，關顧自己，往更遠的未來走去。●

文：劉螢