裝置歌劇交錯時空 游走「月球」迷睡發夢

改編科幻小說始祖作品

登月第一人走出人類一大步，時隔半世紀人類更可聽到黑洞的「聲音」，近年更有火星殖民之探索。由古至今，人對太空的理解隨時代改變，但其好奇依然。在17世紀，天文學家Johannes Kepler寫成著作Somnium。原著故事講述作者有天打瞌睡，迷迷糊糊進入奇幻故事。前半講述一對分隔兩地的母子，小男生成長期間接觸到很多天文知識，長大後回故鄉與母親重逢，她原來是個女巫，竟可召喚精靈，把他們帶到月亮參觀。著作下半則闡釋天文學發現，例如月球的軌迹等理論，與科學書無異。《桑莉吟》監製黎蘊賢表示：「Somnium的文體很有趣，它有豐富科學知識，但又有神秘主義色彩，是如此hybrid（混合）、含糊不清的作品，現時知識的領域反而要分到很專門及分明。」

兩場地同時表演 觀眾自由穿梭

「整本小說最關鍵一刻，是如何上月球，作者就交了給超自然，『解決』當時科技做不到的事情。」主領創作團隊的跨界藝術家Nerve說，編劇廖端麗改編拉丁文原著，今個版本更加入Somnium原著作者Kepler及一對香港父女（李文生、余林橞飾）的角色，讓話語拉至近未來，交錯時空。Nerve涉足實驗音樂、聲音藝術及劇場，曾不下一次試驗歌劇的不同呈現。《桑莉吟》特別之處在於，同時在香港兆基創意書院的展覽廳及多媒體劇場表演，沒有常見的座位安排，觀眾可自由穿梭兩個空間。觀眾對某空間有既定設想，打亂設定正正想開放體驗的方式，黎蘊賢說：「我一向喜歡用form（形式）去試講一些東西，這次也是很早期就有兩個場地的形式來引發創作。」

6台機械人游走播放歌劇片段

看展覽與劇場的經驗大不同，最明顯為時間及空間。看展覽，即使策展有所安排，通常只有一個大概的路線，沒法完美控制遊人如何走，幾時走。反之，劇場多數對時間及空間有精準控制，戲一秒一秒演下去，你也沒法重看。空間影響內容，創作團隊把故事、角色演出及場景打散處理，配合觀眾可以四處游走，讓他們主動找尋經驗的切入點。Nerve說：「傳統一部歌劇你會見到人物在布景前獻唱，《桑莉吟》的展場會呈現歌劇的音樂元素，但黑盒劇場就好像抽了歌劇的布景出來單獨處理。」

游走似乎是表演重要一環。創作團隊之一、多媒體藝術家黃智銓（Kenny）向來以電腦動力學裝置為創作媒介，因為疫情及社交距離限制，他對自動機械人更感興趣。除了家居用的吸塵機器人，現時不少商場亦引入消毒機器人，能自動偵測路面及障礙物。他透露，展覽廳一邊將會有6台自動機械人，分別播放預先製成的影像歌劇片段，行走不同路線，來來去去游走。Nerve表示：「不同的空間，你可自出自入，鍾意留幾耐，鍾意幾時走都得，行又得，坐又得，瞓就更好。」

想像產生娛樂 激發腦袋

Somnium在拉丁文是「夢」的意思，遊月亮就如一場夢的體驗，亦成為今個演出關鍵一環。細閱《桑莉吟》的資料介紹，發現團隊把作品定義為「裝置、歌劇、迷睡」，迷睡竟成了一個創作類型？表演竟然叫你睡？創作意念來自Nerve與Kenny對「造夢裝置」的興趣。1950年代，英國藝術家Brion Gysin研發一台名為Dreamachine的裝置。裝置有如走馬燈，中間有燈泡，旋轉時不斷閃爍。觀者需要閉上眼靠近「看」，讓光影穿透眼簾，在指定旋轉頻率下，腦內或會出現幻影，產生各種圖案或色彩。Kenny解釋，人處於各種狀態跟腦電波頻率息息相關，放鬆時、打坐時，α腦電波（Alpha Wave）最為活躍。腦電波亦可受到外來的頻率影響，包括音樂、閃爍的節奏亦會刺激產生某種腦電波，大概就是「造夢裝置」的原理。

「藝術家（Brion Gysin）當時想，如果當時『造夢裝置』可以大量生產，人其實不需要電視。」Kenny續道。人可以透過想像，自給自足地產生娛樂，可說是激發腦袋及感官構造，亦可能攪動甚至翻開潛意識。Kenny受此啟發，曾創作裝置作品10Hz（2011），每次只供一名觀眾入座觀賞。今次演出，在黑盒劇場一邊，創作團隊探索演變「造夢裝置」的可能，以場內聲音及光影效果，讓觀眾一同參與當中，卻可能發各異的「夢」。除了一向醉心電子音樂的Nerve將製作不同聲音層次，音響工作者及環境錄音師簡僖進亦會以在本港蒐集的田野錄音（field recording），一同營造一片半虛半實、觀眾也沉浸其中的聲境。團隊希望觀眾不止被動收聽收看，而是開放身體和心靈的漫遊，黎蘊賢說：「夢不止是個題目，亦是個體驗。在一個『迷吓迷吓』的情况下，可感受到什麼？」

作品取材自幾百年前天文學家想像到月亮一遊，再重回地面。現今科技發展一日千里，太空移居可能很快不再是夢，我們或要改口問，「如果我有多張火箭票，你會不會跟我走」。作品進一步開放地域流動的種種議題，黎蘊賢說：「我們現在常常聽『去定唔去，走定唔走』，其實對整個地球亦如是，太空是不是我們的未來？」Nerve說：「地球玩爛咗，是否上了月球就可以呢？應該不是如此簡單，你上到去都可以玩爛個月球。」月球、地球永遠相對，人去彼方，就不在此方，藝術帶來朦朧的領域，至少讓思緒和想像飄蕩在之間。●

《桑莉吟》

日期：10月8至10、13至15日

時間：晚上7:00至10:00（每場開放時間內可自由進出）

地點：香港兆基創意書院多媒體劇場及展覽廳

門票：$150至$280

售票：www.popticket.hk/event/somnium

查詢：www.nodisciplinelimited.hk

註：演出有閃光效果，購票時先考慮身體狀况

文：小東

美術：張欲琪

編輯：梁小玲

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