寵物友善餐廳至chill享受 狗狗歎「手工啤」法菜

劉銘佳（Chef Ken）擁有逾25年入廚經驗，先後任職香港半島酒店內多家知名餐廳，現為西九文化區內的靚景意法菜餐廳PANO行政總廚。今次他在沙田新城市廣場打造一所寵物友善餐廳Woofy，融合日式元素，希望寵主帶毛孩在舒服的café環境下一同品嘗美食。

香濃鴨肉燉湯「狗仔啤」

Chef Ken親自設計的寵物餐單，以營養均衡和味道為考慮重點，希望寵物和寵主都同樣品嘗到美食。

當中最吸睛的相信是讓毛孩飲用的「狗仔啤」，樽內盛載的「啤酒」其實是廚師每日鮮製的蟲草花杞子燉鴨湯，跟平常的燉湯一樣，而且不加調味料。「先將米鴨清理乾淨，出水、去皮和斬件，再加入雜菜、蟲草花和杞子一起燉煮4至5小時，隔渣後將燉湯放入雪櫃冷卻一晚，去掉升到面層及凝固的油脂層，然後蒸熱再入樽」。不過跟一般啤酒不同的是，「狗仔啤」只儲存在室溫，不會放入雪櫃冷藏。他又留意到很多狗主都擔心雞有添加激素，因此特意選用鴨來燉湯，讓寵主更放心給狗狗食用。他更指鴨的味道比雞更香濃，令狗狗吃得更開心。

三文魚批踢走麵粉 狗狗啱食

為了讓毛孩都能享用法國菜，Chef Ken仔細考慮適合狗狗腸胃的材料和烹調方式，為牠們帶來賣相精緻又美味的食物。其中，他以法國菜中的肉凍（terrine）為靈感，製作出一道呈冬甩狀、透明可見內裏材料的野菜豬肝法式凍批，材料包括紫心番薯、西蘭花等雜菜及經過68℃慢煮的豬肝。

他又特別選用由海藻植物提煉成的大菜糕來製成啫喱，讓毛孩更容易消化，口感亦做得較柔軟，方便牠們進食。餐單上3款蛋批則參考了法式鹹派（quiche）的做法，如紫薯三文魚批，批底改以米粉製作，代替不適合狗進食的麵粉，餡料則以蛋黃、紫薯及三文魚製成。餐廳內的寵物餐飲皆是每日限量供應，以保持新鮮。

別以為總廚的心思只花在寵物餐飲上，其實給寵主的餐單也一樣誠意十足。「就算是一間狗仔餐廳，人來進餐也可以同樣享受，而不是只為了與狗仔打卡。」

餐廳主打全日早餐，Chef Ken一改常見的多士或麵包，將牛角包烘焙成窩夫狀，帶來不一樣的口感。而餐單上的燒豬腩肉製作亦較複雜，選用荷蘭豬腩肉，以雜菜水蒸煮3小時，引入菜的鮮甜，再煎香及掃上秘製醬汁，香口冶味。

星級馴犬師參與設計互動空間

餐廳設計營造人寵共融空間，以香港流行的日系簡約風格，淺色木紋元素搭配暖黃色柔和燈光，室內一半以上區域可供寵主和毛孩享用美食。

餐廳還邀請星級馴犬師高耀忠（Eric Ko）擔任顧問，在室內設計上帶來人寵共融的舒適體驗。室外座位及室內自助外賣區可供攜帶寵物一起來的客人進餐，室內兩層高木製台階讓毛孩有隨意走動和互動的空間。設施上亦考慮了寵主的需要，如洗手設施、桌子下的掛鈎可供掛上狗繩，椅子也可以轉動，方便寵主照顧毛孩。當然，沒有寵物的客人也一樣歡迎進入餐廳享用美食。●

Woofy

地址︰沙田正街18號新城市廣場1期1樓165號舖

查詢︰2882 8323

文：陳真紀

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[好去處]