local mode：入得gym房出得辦公室 多功能衣服 一套走天涯

Autopilot由香港名媛Antonia Li（李家彤）和時裝品牌Moiselle副總裁Harris Chan（陳栢熹）一同創辦。Antonia是創意總監兼行銷總監，而Harris則是營運總監，負責管理公司財務及營運上的決策工作。由於兩人都熱愛時尚，走在一起自然離不開談時裝。

「自動波」適合任何場合

Antonia回憶當初兩人走在一起創辦品牌：「一次相約行山的時候，Harris問我是否有興趣共同創辦一個運動品牌，當中我最重視什麼元素？」作為現代女性，Antonia認為最重要的元素，便是可以穿同一套衣服去不同的場合，例如上班可以穿，約會可以穿，派對可以穿，甚至健身也可以穿同一套衣服。結果兩人便構思如何創造一套方便女士們出席不同場合的衣服。

兩人希望人們穿上品牌的服飾時，能方便去做運動，不用因為更換衣服帶來的不便，而犧牲健身的時間。品牌名字Autopilot亦帶出了品牌的概念。「衣服就如『自動波』一樣，一套衣服同時適合做運動、約會或上班，令大家更容易抽時間出來做運動，減少他們做運動的阻礙。」Antonia説。

時尚和功能兼備

品牌的概念是希望顧客可以一套兼備時尚和功能的衣服，來迎合一整天行程，為穿者帶來輕鬆感覺。Harris表示：「具體來說，就是每個人起牀後，只需要換一套衣服便可以展開一整天行程，不用因應不同場合思考衣服的配搭。」事實上，要創造出一套滿足不同場合需要的衣服並不容易，在創作過程中可有遇到難處？Antonia坦言：「最困難便是要平衡運動與時尚元素，例如我會想，在某個場合應該穿著怎樣的衣服？」因此，品牌在衣服選料上花了很多心思，選用的布料多數從日本進口，有些則來自韓國或其他地方，挑選合適和優質的面料去製作衣服，當中的用料均具備乾爽、防皺，以及防菌技術等，兼具時尚和功能。其次，選用優質的面料亦能確保服飾的耐穿度。Harris表示：「現時的消費者，在購物時都是貴精不貴多。」

「方便腰帶」 放隨身物品

在創作以運動為創意靈感的服飾品牌時，Antonia和Harris尤其注重衣服細節的功能，例如品牌的滑雪外套，除了具備防水和防風元素外，還特別增加了7個口袋，方便穿者在滑雪時，可以將自己隨身的物品，例如防曬產品和太陽眼鏡等放進口袋中，從而自由自在享受滑雪的樂趣。在2022春夏系列中，品牌更創作出意念源自跑步的腰帶，方便人們在跑步的時候放置電話、耳機和鎖匙等，並且在西裝褸（圖1）加入這條「方便的腰帶」，在日常衣服中增添功能。另外，品牌亦重視服飾的剪裁，會根據亞洲女士和男士的身形調整衣服，盡量令腰部和手臂的線條顯得苗條些，好讓顧客dress well, feel good，穿出自信。

進軍京滬倫敦為目標

雖然品牌現階段以Asian-Fit服飾為主打，但已經有歐美市場向他們提出合作意向。談到未來發展方向，兩人希望品牌可以打進內地和歐美的一些大城市，例如上海、北京和倫敦等節奏比較急促的地方。「在這些節奏緊湊的城市，有很多事業型的男士和女士，他們同時身兼很多不同角色。把品牌的概念帶到這些地方，能啟發他們以一套衣服完成整日行程，讓時裝融入生活。」

查詢：Autopilot www.autopilot.store

■品牌名稱：Autopilot

成立日期：2021年7月

品牌概念：讓顧客以一套兼備時尚和功能的衣服，展開一整天的行程，包括健身、上班、約會和派對等場合。

貨品種類：■時裝 □配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 年齡：□15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：■實體店 ■網店 ■IG store □直播 □市集 □其他：

生產地：□香港 ■內地 □其他 備註：

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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