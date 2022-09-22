the buzz：撤出中環 旗艦店金鐘開幕 延續時尚創新精神

時為1970年，JOYCE由香港兩個顯赫百貨家族的成員創立，分別是永安郭氏後人郭志清（Joyce Ma）和其丈夫先施馬氏後人馬景華。兩間百貨公司都有過百年歷史，是香港早年極受歡迎和時髦的購物點，但現時風光不再，亦不禁令人想到JOYCE由以往的全盛時期走到今天，能否繼往開來再創高峰？

率先引入外國時尚品牌

當年Joyce Ma涉足時尚零售，始於她在永安設立的時裝專櫃Diamond 7，因外界反應理想而銳意擴大發展，與丈夫一同創辦JOYCE。不過公司經歷多年股份轉讓、上市及之後的私有化，Joyce Ma本人早於2007年轉任為公司非執行董事，但時至今日她依然是品牌不可取替的圖騰。被譽為亞洲第一買手的她憑其卓越品味和對時尚零售業的高瞻遠矚，改變了香港的時尚生態，率先引入大量外國時尚品牌到港，1970年代起有法國的Balenciaga、Saint Laurent和Lavin等，1980年代則有日本設計師品牌如Yohji Yamamoto、Comme des Garçons和Issey Miyake，再到1990年代的比利時和意大利品牌Dries Van Noten、Ann Demeulemeester、Emilio Pucci和Etro等。這些由JOYCE多年來不斷引入香港的名字，均由從前的陌生到現在街知巷聞，擴闊多代時尚愛好者眼界，形容Joyce Ma為香港時尚啟蒙者也不為過。

「實體零售仍然是核心」

品牌第一間店舖設於香港文華東方酒店，之後搬住嘉軒廣場，再到剛遷出的新世界大廈旗艦店，盤據中環多年且店舖規模一間比一間強大和多元。今次由當眼的大街位置遷往太古廣場內，難免令人緬懷過去風光，並憂慮其未來發展。不過品牌現任總裁Blondie Tsang卻另有看法：「我們的選址條件並非在於地點是地舖還是商場，而是要面積和地點得宜，而且適合目前的JOYCE。我們想締造更親切的環境，同時確保店舖有最佳的當眼度，商場的人流對我們有利。」網購近年異常蓬勃，對實體零售的衝擊不能小覷，品牌卻依然看重實體零售。「我們營造帶來靈感、令人沉醉的環境，引入更多具前瞻和別具一格的設計。新店讓我們在品牌與產品、零售環境、特別計劃和顧客服務等方面，實踐這個理念。」Blondie Tsang補充，JOYCE是一家以體驗和發現主導的企業，實體零售是其核心，而變得愈來愈重要的電子商務則可以互補。

新店面積11,000平方呎，室內設計由Collective建築工作室負責，建築師吳家瑩的設計理念是要營造充滿對比的空間，以表達品牌開展新篇章的精神，同時忠於其輝煌過去。其中最能令人留下深刻印象的，是色彩及紋理都非常懾人的奢華石材——米色石灰華和綠色縞瑪瑙，令店內與商場本身的氣氛形成鮮明對比，在營造親切溫暖環境同時，帶來發掘和探索的新意。層架設計成一排小棚架和高台，展示不同品牌和設計師產品。直線與曲線的陳設和分區，柔和與硬質表面呈現剛柔對比。店內還有多個別出心裁的設計，例如把新世界大廈旗艦店的門把移師至新店，象徵對過去的敬意。

打破性別界限的美妝品牌

新店包括高級珠寶、美妝、配飾和男女裝等，產品和分佈見心思。例如JOYCE Beauty美妝專區齊集打破性別界限的小批量美妝品牌，新店亦為香水品牌Byredo舉辦為期兩周的獨家預購。不過最令人驚喜卻是3個全新區域：Agender（無性別）齊集不分性別的個性之作；Entertaining Curiosities（娛樂奇珍）陳列精心挑選的奢華家品，亦有將娛樂提升至藝術層次的設計；而名為ONLY-AT-JOYCE的獨家特別計劃則展示自家優勢，與世界各地知名設計師和品牌推出獨家聯乘、特別限定系列和店內活動。計劃打響頭炮展示了Thom Browne 2022秋冬系列，其他慶祝新店開幕計劃包括與Raf Simons合作的全球獨家限定系列，展示攝影師夏永康為王家衛電影《春光乍洩》拍下的作品。顧客還可以選購只限新店發售的Yohji Yamamoto特別限定系列和Paco Rabanne的經典鎖甲設計系列等。

Blondie Tsang認為，很幸運有這麼多時尚愛好者認可並重視JOYCE，亦希望能繼續滿足大家的期望。新旗艦店似乎已準備好向時尚愛好者「交功課」，不知道能否獲得外界的認同？

查詢：JOYCE 2810 1120（太古廣場店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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