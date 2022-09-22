每月一次早午餐 摸酒杯底任食創意點心

新派中菜館口利福，近期新增點心部，並推出名為「Good Fortune Club」的任點任吃點心及精選香檳brunch套餐，限定於每月一個周日午間供應；餐牌上共有10款創新及傳統點心，加上逾10款的頭盤小食、燒味、小炒、粉麵及甜品，每人可揀選一瓶香檳，款式視乎所選的套餐價錢而定，套餐每位$888或$1188。

自選一瓶香檳 蝦多士×大阪燒口感豐富

此菜單由兩名約30多歲、有10多年經驗的廚師設計，分別是女主廚ArChan Chan和新加入的點心廚師Winson Yip，前者曾在澳洲及新加坡任職，主力廚房中的炒鑊崗位，後者曾在以新派點心馳名的中菜館工作；他們同樣希望美食保留傳統特色的同時，加入創意而不賣弄花巧元素，豐富味道層次，亦可與各款香檳相配。像黑豚叉燒菠蘿酥，餡料是以日本脢頭製成的叉燒，加入菠蘿增加酸甜味，平衡了油膩感；香煎麻婆牛肉包是改良版的清真牛肉餅，湯汁以安格斯牛肉、麻辣粉及辣椒煮成，更濃郁冶味；菠菜汁綠色皮的翡翠姬松茸素餃除了乾姬松茸，還有雞髀菇、沙葛、芫荽的莖部作餡料。最有創意要數「蝦多士×大阪燒」，選用41至50頭的越南蝦，半蝦肉半蝦膠混合塗在厚切多士上油炸，加上大阪燒醬汁、蛋黃醬、椰菜絲及木魚花碎，吃到兩種飲食文化風味。其他傳統款式的點心，如金筍蝦餃，棄罐頭貨而用新鮮筍；「上湯金黃脆粉粿」則依循舊式酒家做法，蘸上湯來吃。至於其他菜式，大部分選自單點餐牌的招牌菜，包括麻醬辣油菇絲粉皮、重慶辣子雞翼、蝦子葱油撈麵配脆炸瑤柱絲、蜜汁黑豚叉燒等，全部任點任吃。

這個brunch套餐的另一個主角——香檳，餐廳會提供指定香檳酒單，每個點選brunch的客人都可選自己喜歡的香檳一瓶，款式按套餐級別而定；如Bollinger Special Cuvee Brut NV屬於$888級別，至於$1188級別的特釀香檳，則來自小量生產的香檳酒廠。一瓶香檳容量可不少，加上4個小時無限量供應的點心，真箇飲飽食醉。

■口利福

地址：中環蘇豪伊利近街1-5號地下

查詢：2810 0860

供應日期及時間：10月9日、11月6日、12月 4日，中午12:00至下午 4:00

套餐價錢：每位$888或$1188，視乎香檳選擇；另加一

網上訂座：bit.ly/3DDxVsU

文：陸悅

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