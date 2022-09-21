舊葡萄酒桶熟成迷人威士忌 噱頭為主 還是全新方向？

對威士忌略有研究的朋友都可能知道，這種陳年烈酒擁有的迷人香氣和味道，很大部分都是來自於木桶熟成；更有趣的是，包括最常用的波本桶和雪莉桶，其實都是曾經儲存過其他酒類的二手木桶。以雪莉桶熟成的雪莉酒本身已是一種fortified wine（加烈葡萄酒，加入蒸餾酒的葡萄酒），只是威士忌中太過常用到雪莉桶，所以大家將它視作威士忌的其中一個大類。各種五花八門的木桶令威士忌除了自身製造過程所帶來的風味，也能從別的酒吸收到一些優點。

用好的木桶自然有好的酒

要說到用這些葡萄酒木桶的權威，我本人當然不是，但剛巧也訪問過幾位在業內較多用到葡萄酒桶的蘇格蘭威士忌廠負責人，可能大家的見解會有些分別，跟大家分享一下。

千禧年初易手的Bruichladdich酒廠，算是比較多用到紅酒桶的先驅，雖然嘗試以葡萄酒生產方式改革威士忌未必人人認同，卻不損他們在這方面的成就。其中一名東主Simon Coughlin在入主這家艾雷島酒廠以前，其實是英國當地一個極具規模的進出口商家，跟不少國外知名葡萄酒莊有着相當密切的連繫，所以比較其他蒸餾廠更容易獲得一些優質紅酒桶。

「既然我們能夠取得一些最頂尖的葡萄酒桶，為什麼不試着用它們來生產一些同樣優質的威士忌？」這個簡單而直接的想法，令Bruichladdich及他們旗下另一個獨立裝瓶品牌Murray McDavid，一直以來均採用不少來自法國的葡萄酒桶陳年他們的威士忌，前者甚至曾推出一個Cuvée系列，全數直接採用Bordeaux的First Growth莊園舊木桶去做他們的威士忌。當然，他們的總調酒師Jim McEwan也是功不可沒，在他任職的10多年來，不斷嘗試將一些天馬行空的想法應用到威士忌生產上，例如酒廠用到的不同泥媒數值、蒸餾次數或是特殊木桶等，均是出自他的奇思妙想。What if...？這概念在他的創作過程中，可謂發揮得淋漓盡致。

未必每種木桶都適合

說到過桶的話Glenmorangie也是業界首屈一指的品牌，但化學博士出身的創意總監Dr. Bill Lumsden，卻更多以科學角度出發，通過實證去找出一些和威士忌配合的味道。

「很多時候也要嘗試過才會知道，你看我們有很多不同的過桶作品，的確有些木桶的成品可能展現得出乎意料地有趣，但更多不合格的實驗作從來都沒有推出過；例如我也很喜歡喝香檳，但香檳木桶拿來陳年威士忌的話就真的完全不搭。」不單是酒廠核心的3款12年威士忌作品用到幾個外界少見的後續熟成，過往一年一批的特別版Private Edition系列，更幾乎每次也用上不同國家的葡萄酒或加烈葡萄酒桶陳年，而同集團旗的另一家酒廠Ardbeg也作過不少相關實驗。

但他也明言，很少機會能做到大批次生產的葡萄酒桶威士忌，始終這類木桶較為難取得，而且幾乎每批新作品也在一個試錯（trial and error）的階段，不像傳統選擇般，既有足夠經驗處理，也有穩定供應鏈支持生產。

稱不上主流 間中有驚喜

綜觀各大品牌和獨立裝瓶威士忌，其實紅酒桶作品也真的不多，白酒桶甚至已經是鳳毛麟角的地步，即使有大品牌推出過的成功例子也多數是小批次的作品。但數千元就能喝得到和波爾多最有名酒莊有關的作品，當然能夠和朋友帶來不少話題，可是在大多數類似作品評價都不怎麼好的前提下，事實沒太多威士忌飲家會選擇他們來喝，始終大家喝酒的初衷也是享受而非獵奇。

說真的，如果你剛剛碰到一款好喝的紅酒桶威士忌作品，我建議你立即去買彩票，因為你今天真的很幸運。●

■Tony Leung

fb專頁「如果我們的語言是威士忌」版主，專欄作家，一個醉多過醒的酒徒。為了有更多機會嘗試不同佳釀，近年用盡辦法令更多人鍾意威士忌。

文：Tony Leung

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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