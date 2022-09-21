綠色珍珠貝母表盤 紐約港腕表 推動海洋保育

品牌旗艦店設於旺角彌敦道，樓高兩層，採用落地大玻璃設計，運用自然採光，減少用電量，貫徹環保理念。店面以簡約自然風為靈感，吉祥物Oris小熊在店內迎賓。店內重點新表是Aquis Calibre 400日期腕表，當中搭載品牌自行研發的Calibre 400機芯，可說是他們近年最重要的一枚設計。

旺角兩層旗艦店 小熊坐鎮

Calibre 400對品牌來說非常重要，不是因為它搭載了什麼複雜功能，而是它將腕表最基本顯示時間的功能紮實地做好。品牌為機芯配備兩個發條盒，像其吉祥物小熊的一對耳朵一樣分別在機芯左上方和右上方，齒瓣形狀經過重新設計，能減少能量消耗，令機芯動力長達整整5天。外在環境中的磁場會影響鐘表的金屬零件，導致誤差，品牌特別在機芯內用上包括矽擒縱等30多個抗磁組件，令機芯在高達2250高斯的磁場中仍能正常運作。腕表每日誤差在+5至-3秒之間，比瑞士官方天文台認證要求的+6至-4秒更為精準。日期盤亦用上瞬跳機制顯示，每晚午夜12時均會準確跳至另一日期。

機芯採用了一種較少見的滑動軸承系統，能降低零件磨損，而紅寶石軸承的尺寸亦被加大，能儲存更多潤滑油。品牌為搭載Calibre 400機芯的腕表提供10年保養期，可見對它相當有信心。這次Calibre 400搭載的Aquis潛水表具備潛水功能，單向旋轉表圈外圍鍍以18K金，與藍色陶瓷表圈及表盤形成鮮明對比。新表直徑為41.5毫米，跟之前推出的43.5毫米款式一樣，具備快速、方便的表帶拆換設計。新表較細小的尺寸更適合亞洲男士。

支持紐約蠔保育計劃

品牌在海洋保育方面一向積極，最近的合作機構是非牟利組織Billion Oyster Project（BOP，十億蠔計劃）的美國紐約港蠔種群保育計劃。在幾個世紀前，紐約港擁有22萬英畝的蠔礁。一顆成年的蠔每日能過濾多達190公升的水，而蠔礁群能成為其他海洋生物的棲息地，形成天然的海岸線屏障。但後來紐約市逐漸發展成全球貿易和航運中心，港口成為污水、工業廢物等的傾倒場，加上人們開始大量捕撈蠔，20世紀初海港的水變得有害，海洋生物幾乎消失。到1972年，紐約通過「清潔水法案」，禁止向港口傾倒廢物和未經處理的污水，水質才逐漸改善，千禧年開始海洋生物陸續回歸，更在2010年在港口重新發現鯨魚的身影。

BOP則始於2014年，由教育家Murray Fisher和Pete Malinowski創立，此計劃將近2萬名義工和學生，以及紐約市的學校和餐廳聚集在一起，共同復育並建造蠔礁。他們已將7500萬顆小蠔，引入紐約港14.5英畝的18個復育點，蠔群亦正陸續成長中。當人們靠近BOP的蠔礁和蠔苗圃時，會發現水質和清澈度有明顯的差異。Oris推出的Aquis紐約港限量腕表，便用上帶有獨特綠色的珍珠貝母作為表盤，靈感取自紐約港水色以及蠔殼，全球限量2000枚，並附有特製表盒。另外，品牌亦將環保物料引入腕表，例如Aquis Upcycle日期腕表的表盤採用回收再造的PET塑膠物料，並產生隨機圖案紋路，每枚腕表均獨一無二。

支援人道主義航空組織

雖然Oris近年將焦點放在Aquis潛水表系列上，但更早期較多人認識的是Big Crown飛行員腕表系列。今年品牌聯同人道主義航空組織 Wings of Hope（希望之翼）合作推出以飛行員腕表系列為設計基礎的希望之翼限量腕表。Wings of Hope是1963年成立的美國人道主義航空組織，曾兩度獲得諾貝爾和平獎提名，透過航空為50多個國家的偏遠和弱勢社區提供醫療支援。單在2021年，已有超過65,000人得到計劃的協助。希望之翼在很大程度上靠捐助者和義工維持運作，而捐款則用作支付燃料費用，去年有350名義工獻出時間執行任務。

希望之翼限量腕表共提供兩個版本：18K金特別版限量100枚，附有特製木盒，腕表表殼、表扣、表冠及表背均採用18K金製作，另一款精鋼表殼則限量1000枚，附上特製表盒。兩款腕表均配以棕色Cervo Volante永續鹿皮表帶，透明藍寶石玻璃底蓋透視內置的Calibre 401機芯。●

查詢：2312 2123

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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