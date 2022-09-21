iPhone 14 Pro實測 夜攝富細節 動態島速控多工

4800萬像素 「四合一」畫質細緻

攝影能力是iPhone 14 Pro系列其中一個升級焦點。首先，主鏡頭已升級至可拍攝4800萬像素相片（上代為1200萬像素），並且可用Apple ProRAW格式記錄，供專業攝影師後期製作。雖然一般用家未必有需要拍攝如此高像素相片，但在Apple的光影引擎技術下，依然可享受「四合一像素感應器」帶來的好處，將4800萬像素影像融合為一幅1200萬像素相片，保留更多細節，色彩亦更亮麗，提升低光源環境拍攝的畫質，但相片檔案較普通模式大10倍。要啟動Apple ProRAW格式，需進入「設定」→「相機」→「格式」，開啟Apple ProRAW選項，並在下方選擇「12MP」解像度儲存。另外，每次拍攝前亦需在相機界面右上角選擇RAW格式，並調校至「1x」變焦值，才能使用主相機拍攝出四合一像素效果。

先試試新iPhone的夜攝能力，記者於晚上到荃灣愉景新城後方的照潭徑、荃灣海濱長廊的維港癲噹開心村等昏暗環境測試，發現iPhone 14 Pro的夜攝能力的確較上代強勁。例如在照潭徑一段街燈疏落、光源非常不足的河道拍攝，iPhone 14 Pro可拍下更多環境細節，整體畫面較亮，雜訊亦不顯眼。而在維港癲噹開心村內一些中空的藝術裝置，新iPhone即使沒有開啟曝光時間較長的夜攝模式，也能清晰保留內裏圖案。

前鏡f/1.9光圈 自動對焦減鬆郁朦

iPhone 14系列的前置原深感測鏡頭亦有提升，均配備 f/1.9光圈（iPhone 13系列為f/2.2）及自動對焦功能，自拍時可減少手震、光源不足導致影像模糊的問題，同時亦不用擔心鏡頭對錯焦點。這些功能對喜歡出席夜間室內聚會或野外活動的用家來說特別有用，而且在視像通話時，也能讓對方看到更清晰的畫面。

光源高反差成像出色 微距拍攝細膩

在光源充足環境下，iPhone 14 Pro可拍攝出非常細膩的影像，處理一些光源反差極高的構圖時特別出色。例如於井形公屋地面向上方的天井拍攝，受惠於新相機模組的感光元件加大，配合光影引擎的影像處理技術，令影像光亮的天空部分不會過曝，較底層的暗位亦不會變成漆黑一塊，巧妙地處理光暗影像表現。而在微距拍攝方面，iPhone 14 Pro無論拍攝樹葉、羽毛，細節也相當出色。

增動作模式 落樓梯拍片無搖晃

拍攝影片方面，由於主相機模組的拍攝質素提升，在使用電影效果拍片時，切換對焦主體的移焦過程更流暢順滑，沒有突然變換的突兀感。至於iPhone 14 Pro系列新增的「動作模式」，可減少拍攝時手震令畫面搖晃的影響。記者拿着手機邊下樓梯邊拍攝，如沒有啟動「動作模式」，畫面跳動感較大，啟動新模式後，畫面的震動即時減少及變得柔順。

記者測試時，亦曾駕着電單車穿過荃灣海安路有「港版千本鳥居」之稱的橙色範圍，在強光下進入隔音屏障，原本暗黑的環境瞬間變亮；而當電單車駛出隔音屏障後，外間原本過光的環境亦即時回復適當曝光，可見系統的測光能力及反應非常準確。另外，由於iPhone 14 Pro的屏幕亮度最高可達2000nit，因此在戶外較光環境取景亦變得容易。

新A16晶片 睇戲打格鬥game流暢

手機效能方面，iPhone 14 Pro系列換上全新6核心A16 Bionic仿生晶片，GPU亦換上5核心架構，可更輕鬆地處理圖像運算及遊戲需求。雖然Apple在早前的發布會上未有特別強調效能，但記者利用Geekbench 5測試iPhone 14 Pro的CPU運算能力，單核心及多核心的運算評分約為1860及5100，而在GPU圖像運算效能上亦獲得約15,700評分，都比上一代約有10%提升。實際試用，無論在播放影片及打格鬥遊戲方面均表現流暢，相信足以滿足多媒體娛樂玩家的要求。●

■動態島長按放大 好玩潛力高

iPhone 14 Pro系列另一焦點功能是「動態島」（dynamic island）。回想新機發布前，不少用家都期待Apple將俗稱「M字額」的自拍鏡頭擺位問題解決，提供完美的全屏幕顯示。惟以現時的屏幕顯像技術來說，部分手機品牌雖能將自拍鏡頭埋藏於屏幕下，但自拍畫質的確受影響。因此Apple在新iPhone上依然為自拍鏡頭留下黑色區域，但就由原本貼住屏幕頂部的「M字額」，稍稍下移成為膠囊形「孤島」，並且結合軟件技術推出動態島功能。

動態島主要作用，簡單來說是改善多工作業控制，例如邊聽音樂邊上網時，以往用家想暫停播放或跳選上／下一首音樂，必須進入Apple Music App又或拉出「控制中心」頁面；但在動態島支援下，用家毋須離開瀏覽器頁面，只需長按動態島，它便會放大變成音樂控制台，讓用家簡單操作後快速回復原狀，減少因轉換頁面而影響操作體驗。動態島最多可一分為二，記者最欣賞的是此功能本來是為彌補硬件缺陷而設，不過縮放過程流暢，且有實際用途，因此應可令用家收貨。現時動態島主要支援iOS原生應用軟件去處理一些簡單功能操作，但隨着其他開發商加入創作，相信會有更好玩的用途出現，例如已有彈珠遊戲Hit The Island，將動態島變成射擊目標，打中便可獲分。●

■「總是顯示」睇資訊 毋須喚醒屏幕

iPhone 14 Pro及Pro Max另一項專有功能是「總是顯示」（Always-On display）。以往想從屏幕睇時間或自訂開機畫面內容時，若系統已進入閒置模式，就要輕敲畫面或拿起手機「喚醒」屏幕；不過新iPhone的ProMotion顯像技術支援1Hz屏幕刷新率，加上A16仿生晶片的多核心架構，可將刷新屏幕消耗的電量減到最低，因此屏幕能持續以低亮度顯示自訂開機畫面的內容及通知信息，不用再喚醒屏幕。

實際試用，當iPhone進入待機狀態，屏幕就會自動調低亮度並進入自訂開機畫面，雖然畫面頗暗，但還是看得到重要資訊。總是顯示功能已被預設為iPhone 14 Pro及Pro Max的出廠功能，用家如想取消，可到「設定」→「螢幕與亮度」內關閉選項。值得一提是如手機屏幕被平放向下、放在口袋或手袋內、已啟動睡眠專注或低電量模式、偵測到用家戴在手上的Apple Watch遠離手機等情况下，總是顯示功能也會自動停用，避免浪費電量。●

■攝力強勁 較吸引12 Pro舊用家

總括而言，iPhone 13 Pro系列用家若對影相、拍片需求不大，新iPhone未必有足夠吸引力；如是12 Pro或更舊機款的用家，升級14 Pro可在機能及攝錄效果上帶來新體驗。●

售價：

iPhone 14 Pro：$8599（128GB）、$9399（256GB）、$11,099（512GB）、$12,799（1TB）

iPhone 14 Pro Max：$9399（128GB）、$10,199（256GB）、$11,899（512GB）、$13,599（1TB）

查詢：www.apple.com/hk

● 有片睇

iPhone 14 Pro攝力睇真啲 bit.ly/3BvP8BE

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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